Ataque russo em Kiev e sirenes antiaéreas ativadas em diversas regiões

“Ataque à capital: de acordo com informações preliminares, dois edifícios residenciais foram atingidos no distrito de Pechersk. Vários mísseis foram intercetados por defesas antiaéreas em Kiev", escreveu no Telegram o governador da capital ucraniana, Vitaly Klitschko.



Segundo Klitschko, já estavam no local “médicos e equipas de resgate”.

O alerta antiaéreo foi acionado em todo o território ao início da tarde devido a possíveis ataques com mísseis. Previamente, os responsáveis das administrações regionais de Kryvyi Rih (centro), Oleksandr Vilkul, e de Mykolaiv (sul), Vitaly Kim, referiram um lançamento massivo de mísseis a partir de território russo.

Este ataque acontece uns dias após a retirada das forças russas no sul da Ucrânia e enquanto decorre, em Bali, a cimeira do G20.



"A Rússia responde ao poderoso discurso de Volodymyr Zelensky no G20 com um novo ataque com mísseis", denunciou o chefe de gabinete da presidência ucraniana, Andriï Yermak, no Twitter.



"Alguém acredita realmente que o Kremlin quer paz? Quer obediência. Mas no final, os terroristas perdem sempre", acrescentou.

Russia responds to @ZelenskyyUa's powerful speech at #G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace? It wants obedience. But at the end of the day, terrorists always lose. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 15, 2022

Num pequeno vídeo divulgado no Telegram pelo vice-chefe da presidência, Kyrylo Tymoshenko, parte de um prédio de cinco andares aparece em chamas.



"O perigo não acabou. Fiquem nos abrigos!", alertou aos habitantes da capital.





Deputy Head of the Office of the President of Ukraine Kyrylo Tymoshenko publishes a video of a residential building that was hit by the Russian missile.



There were two hits in total, Tymoshenko said. Several missiles were destroyed by air defense forces. pic.twitter.com/GlJclLBvyr — NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2022







O último ataque russo a Kiev foi a 17 de outubro.







Tal como em Kiev ou Lviv, também a cidade de Kharkiv viu as suas infraestruturas elétricas danificadas por raides aéreos da Rússia. De acordo com o autarca da segunda maior cidade da Ucrânia, não existem quaisquer informações sobre vítimas até ao momento.



"Devido aos danos existem problemas no fornecimento de energia. Os transportes elétricos, como o metro, estão parados", referiu Ihor Terekhov, esclarecendo que as autoridades estão a tentar fazer tudo para repor a normalidade.







A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas - mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).





A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.

A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 6.557 civis mortos e 10.074 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.

C/ agências