Ataque russo mata meia centena de soldados ucranianos em Mykolaiv

A guarnição militar da cidade tem conseguido, com apoio de voluntários civis, bloquear o avanço da ofensiva russa junto ao mar negro.



Este ataque ocorre no dia em que as forças armadas anunciaram ter utilizado pela primeira vez mísseis hipersónicos para destruir um depósito de armas subterrâneo na Ucrânia.



As imagens podem ferir a sensibilidade.