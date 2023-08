Ataque russo provocou sete mortos na região de Kherson

Até ao momento, estas são as únicas imagens do ataque.



De acordo com as autoridades ucranianas, 500 crianças foram mortas... e perto de 1.100 ficaram feridas desde o início da invasão.



Kherson tem sido bombardeada praticamente sem interrupções nos últimos dias.



O número de civis mortos tem aumentado com os ataques russos a atingirem edifícios de habitação e até mesmo, unidades de emergência médica.



Este novo bombardeamento aconteceu depois de Moscovo ter afirmado que abateu um drone ucranianos entre Belgorod, e Kursk, na Rússia.