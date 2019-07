Ataque suicida em Cabul provocou 20 mortos

Certo é que um homem se fez explodir num carro bomba, junto ao edifício de 4 andares, e que logo de seguida foi atacado por um grupo de homens armados, no mínimo três.

Perto de 150 pessoas foram retiradas do local, numa operação das autoridades de segurança que durou mais de seis horas.



O candidato a vice-presidente, Amrullah Saleh, estava no local mas saiu ileso.