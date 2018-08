Ataque taliban mata 45 membros das forças de segurança afegãs

Foto: Mustafa Andalib - Reuters

Nos últimos dias, duas bases militares foram também alvo de ataques dos rebeldes que mataram dezenas de elementos das forças de segurança.



A ofensiva taliban intensificou-se na passada sexta-feira mais a sul do país, na cidade de Ghazni.



Os combates com as forças afegãs fizeram 300 mortos, mas as autoridades garantem que a grande maioria pertencia à guerrilha.