Ataque ucraniano deixa 2.000 pessoas sem eletricidade em região russa fronteiriça

"O exército ucraniano bombardeou um posto elétrico em Chebekino", uma cidade russa de 40.000 habitantes e situada a sete quilómetros da fronteira ucraniana, declarou Viatcheslav Gladkov no Telegram, precisando que não se registaram vítimas.

"Os projéteis danificaram um transformador. Neste momento, mais de 2.000 habitantes estão sem eletricidade", acrescentou.

Previamente, o Exército russo tinha anunciado novos ataques massivos em território da Ucrânia, desviadamente contra instalações elétricas em diversas regiões.

Em reação, as autoridades ucranianas apelaram à população para limitar o consumo de eletricidade.

Desde a primavera passada que as regiões russas junto à fronteira com a Ucrânia são esporadicamente atingidas por disparos, em particular nas localidades mais próximas da fronteira comum.

Na segunda-feira, o governador da região de Belgorod tinha anunciado a morte de uma mulher de 74 anos e diversos feridos num outro bombardeamento sobre a povoação de Chebekino.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 13 milhões de pessoas -- mais de seis milhões de deslocados internos e mais de 7,5 milhões para os países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.