A União Europeia está a trabalhar para aplicar novas sanções à Rússia. As medidas vão ser apresentadas no final de fevereiro.



O ministro da Defesa da Alemanha alertou, por sua vez, que a Aliança Atlântica deve assumir que Moscovo pode, tendo em conta as ameaças, atacar um país da NATO e expandir o conflito.



Estónia, Letónia e Lituânia já concordaram em construir fortificações nas fronteiras com a Bielorrússia e a Rússia.

