Ataque visa militares à saída da caserna de Levallois-Perret

O presidente da Câmara de Levallois-Perret afirma que se tratou de um incidente deliberado, já que o carro, um veículo da marca BMW, se lançou sobre os militares de infantaria na zona de entrada da caserna do município.



Decorre uma imensa caça ao homem e buscas pelo veículo. Toda a cidade está a ser passada "a pente fino".



As imagens captadas pela câmaras de segurança da praça do município de Levallois-Perret estão a ser analisadas para coligir todos os dados possíveis que possam levar à identificação do veículo e do condutor.



A correspondente da RTP em Paris, Rosário Salgueiro, está a acompanhar a evolução das operações.