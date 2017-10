Ataques a mesquitas afegãs fazem mais de 70 mortos

Foto: Omar Sobhani - Reuters

Um homem disparou sobre os fiéis e depois fez-se explodir. Morreram mais de 40 pessoas, entre as quais várias crianças.



O outro atentado foi no centro do país. Um homem detonou uma bomba dentro de uma mesquita durante a oração, atingindo cerca de 30 pessoas.



Os ataques fizeram dezenas feridos e foram reivindicados pelo autoproclamado Estado Islâmico.



Só numa semana mais de 170 pessoas morreram no Afeganistão.