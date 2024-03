Ataques aéreos russos provocam três mortos e dezenas de feridos em várias cidades

O governador de Kherson, Oleksander Prokudin, relatou a morte de uma pessoa após o prédio onde se encontrava em Veletenske, nesta região no sul da Ucrânia, ter sido atingido por mísseis russos.

"As tropas russas continuam a matar moradores da região", lamentou.

Em Mykolaiv, também no sul do país, foi registada ao longo do dia de hoje uma forte explosão que, segundo as autoridades ucranianas, poderá ter sido resultado do impacto de um míssil balístico, e outra série de ataques deixou um morto e mais seis feridos.

Na cidade de Novokhrodivka, localizada na província de Donetsk, leste da Ucrânia, outra pessoa morreu, após o ataque das forças russas no início da tarde de hoje, de acordo com o governador da região, Vadim Filashkin.

Nas últimas horas, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exigiu mais uma vez "vontade política" dos seus parceiros ocidentais no que diz respeito à entrega de armas e munições, depois de Kiev ter sido alvo durante toda a noite de um bombardeamento das forças russas que deixou 15 pessoas feridas.

Este foi o primeiro grande ataque com mísseis russos contra Kiev desde fevereiro, após o líder do Kremlin, Vladimir Putin, ter prometido vingança pelos recentes bombardeamentos mortíferos ucranianos nas regiões fronteiriças russas.

O Ministério da Defesa russo afirmou que o ataque visou "centros de decisão, bases logísticas e pontos de implantação temporária" das forças ucranianas e que "atingiu todos os seus alvos".

O Exército russo afirmou ainda estar a "tomar medidas para impedir a infiltração de grupos de sabotagem e reconhecimento" na região de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, que tem sido alvo de várias incursões armadas e ataques com `drones` e foguetes desde a semana passada.