Ataques de Trump à imprensa vistos como "incentivo à violência"

RTP13 Ago, 2018, 21:31 / atualizado em 13 Ago, 2018, 21:33 | Mundo

Zeid Ra’ad al-Hussein, príncipe da Jordânia e atual alto- das Nações Unidas para os Direitos Humanos, é uma das vozes mais críticas no que diz respeito à atual Administração norte-americana. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, publicada esta segunda-feira, não poupou críticas ao Presidente dos Estados Unidos.



O alto-comissário cessante começa por criticar a relação de Trump com a imprensa. O Presidente dos Estados Unidos utiliza frequentemente os termos fake news e “inimigo público” para se referir à comunicação social do seu país e considera os jornalistas opositores políticos. Estes constantes ataques aos media colocam os jornalistas em perigo e são, na opinião de Al-Hussein, um “incentivo à violência”.



“Começamos a ver uma campanha contra a imprensa que poderia potencialmente e ainda pode colocar em movimento uma série de eventos que facilmente levariam a danos provocados nos jornalistas por se intrometerem no seu trabalho e provocarem alguma auto-censura”, afirma o alto-comissário. “E nesse contexto, está a tornar-se muito perto de ser um incentivo à violência”, acrescenta.



Al-Hussein alerta que Trump criou um caminho que está a ser seguido por outros países, com líderes políticos a reprimirem os respetivos meios de comunicação de maneiras mais austeras do que nunca.



O alto-comissário apontou o exemplo do primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, que segundo Zeid tem usado linguagens e atos semelhantes ao Presidente dos EUA, como quando bloqueou órgãos de comunicação social do país.

"Intolerância, preconceito e chauvinismo"

A opinião do príncipe da Jordânia surge numa altura em que deixa a sua função, depois de decidir não se candidatar a um segundo mandato. Michelle Bachelet, antiga Presidente do Chile, irá suceder a Al-Hussein no cargo.O alto-comissário cessante ultrapassou algumas vezes os limites do léxico diplomático ao qualificar, por exemplo, Donald Trump como “perigoso”.



Relativamente à separação de famílias na fronteira dos Estados Unidos, Zeid Ra’ad al-Hussein foi mais longe e afirmou, na entrevista ao jornal inglês, que a política da Administração Trump traz à memória o lado mais negro da história mundial, referindo-se particularmente ao período que antecedeu a I Guerra Mundial.



“Quando a linguagem é usada de uma forma que foca em grupos de pessoas que tradicionalmente sofreram muito com intolerância, preconceito e chauvinismo, remonta a um período não muito longo do século XX quando os sentimentos foram alimentados e dirigidos a um grupo vulnerável por uma questão de interesses políticos”, disse Al-Hussein.



O alto-comissário criticou ainda o facto de até ao momento não ter existido nenhum grande compromisso por parte de Trump com os Direitos Humanos. Zeid, que ocupa o cargo de alto-comissário da ONU desde 2014, afirma que a comunicação com o Departamento do Estado norte-americano caiu significativamente desde que Donald Trump assumiu a Presidência em janeiro de 2017.



Al-Hussein acrescenta que a Administração Trump difere bastante das anteriores, nomeadamente na forma como as minorias são tratadas, como aconteceu no caso da separação de famílias na fronteira: “A Administração Trump parece ter-se separado das administrações anteriores na defesa dos direitos humanos a nível mundial”.

“Guerra editorial”

Relativamente aos constantes ataques do Presidente Donald Trump à imprensa, os jornais dos Estados Unidos planeiam contra-atacar através de respostas editoriais.



“Esta guerra suja contra a liberdade de imprensa tem de acabar”, apela The Boston Globe. O diário norte-americano é o responsável pela campanha que apela a todos os jornais do país uma resposta editorial contra a hostilidade de Trump com os media.



Segundo apurou a CNN, mais de 100 jornais inscreveram-se na campanha e propõem-se a publicar na quinta-feira editoriais que denunciem as atitudes do Presidente.



“Propomo-nos a publicar um editorial a 16 de agosto sobre os perigos dos ataques da Administração à imprensa e a pedir a outros que se comprometam a publicar os seus próprios editoriais na mesma data. As nossas palavras serão diferentes, mas pelo menos podemos concordar que tais ataques são alarmantes”, apela o jornal.



Dos diários que se juntaram à campanha fazem parte grandes jornais metropolitanos, como Houston Chronicle, Miami Herald e Denver Post, mas a maioria é composta por pequenos jornais semanais, segundo explica a diretora das páginas editoriais do Boston Globe, Marjorie Pritchard.



Pritchard espera que sejam muitos mais os jornais a participar nesta “guerra editorial”.