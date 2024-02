Ataques dos EUA a milícias ligadas ao Irão são "apenas o início da resposta"

Segundo Jake Sullivan, osà noite contra 85 alvos no Iraque e na Síria, concebidos como, e (...) haverá mais medidas, algumas visíveis, outras talvez invisíveis, tudo num esforço para enviar uma mensagem muito clara".", completou.

O secretário de Estado norte-americano deslocou-se domingo ao Médio Oriente - a sua quinta viagem desde o ataque do Hamas a Israel, a 7 de outubro. Antony Blinken deverá fazer mais uma tentativa para conseguir um acordo de libertação dos reféns e eliminar os bloqueios à ajuda a Gaza, numa altura em que a guerra se aproxima do quinto mês.

Em declarações à NBC, no dia seguinte aos ataques aéreos noturnos dos EUA e do Reino Unido contra alvos dos Houthis no Iémen, Sullivan rejeitou por três vezes excluir a possibilidade de atacar o Irão, o que constituiria uma escalada importante que os EUA têm estado determinados a evitar.





No domingo, os EUA anunciaram ter efetuado ataques aéreos para destruir cinco mísseis no Iémen, um dia após uma vaga de raids aéreos americano-britânicos no país, em resposta a ataques dos rebeldes Houthis no mar Vermelho.

As Forças Armadas norte-americanas "realizaram um ataque de autodefesa" contra "um míssil de cruzeiro de ataque terrestre Houthi" e, mais tarde, contra "quatro mísseis de cruzeiro antinavio, todos preparados para serem lançados contra navios no mar Vermelho", informou o comando norte-americano para o Médio Oriente (Centcom) nas redes sociais.





Feb. 4 Summary of Additional USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen



On Feb. 4, at approximately 5:30 a.m. (Sanaa time), U.S. Central Command forces conducted a strike in self-defense against a Houthi a land attack cruise missile.



Beginning at 10:30 a.m. U.S. forces struck… pic.twitter.com/ScZWEajJe2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 5, 2024





Washington "identificou os mísseis em zonas do Iémen controladas pelos Houthis e determinou que representavam uma ameaça iminente para os navios da Marinha dos Estados Unidos e navios mercantes na região", acrescentou o Centcom.



Altos responsáveis do Governo iraquiano, muitos deles próximos do Irão, exigiram o fim da presença de tropas norte-americanas no país, afirmando que Washington estava a empurrar a região para "a beira de um abismo".Espera-se que os diplomatas norte-americanos afirmem que os ataques foram efetuados em legítima defesa e que as tropas dos EUA no Iraque estão presentes.Por seu lado, oSegundo o Irão, o navio foi "colocado no Mar Vermelho em coordenação oficial com a Organização Marítima Internacional para garantir a segurança dos navios iranianos contra os piratas". Segundo Teerão, qualquer ataque ao navio seria da responsabilidade dos que tomam essas medidas.

O aviso iraniano surgiu depois de uma terceira vaga de ataques dos EUA e do Reino Unido ter atingido 36 alvos Houthis no Iémen, no sábado à noite, o que levou o grupo militante apoiado por Teerão a prometer continuar os ataques à navegação comercial no Mar Vermelho, em apoio aos palestinianos em Gaza.

Segundo os EUA, os ataques visaram 13 locais em todo o Iémen e atingiram instalações subterrâneas de armazenamento de armas, sistemas de mísseis, lançadores e outras capacidades que os Houthis têm utilizado para atacar a navegação no Mar Vermelho.

Para o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, “a ação coletiva envia uma mensagem clara aos Houthis de que continuarão a sofrer mais consequências se não puserem termo aos seus ataques ilegais contra a navegação internacional e as embarcações navais".





Poucas horas depois dos ataques norte-americanos, a Resistência Islâmica afirmou ter atacado três bases norte-americanas na Síria e no Iraque, incluindo as bases de al-Tanf, no triângulo fronteiriço entre a Jordânia, o Iraque e a Síria, e outra base em Erbil, no norte do Iraque. O porta-voz militar dos Houthi, Yahya Sarea, afirmou que os ataques "não passarão sem uma resposta e consequências". Os Houthis afirmaram que foram lançados 48 ataques, incluindo 13 na capital, Sana'a.



Durante uma visita à Irlanda do Norte, o primeiro-ministro britânico afirmou: "Desde a última série de ataques, os Houthis continuam a atacar a navegação no Mar Vermelho”. Os EUA e o Reino Unido lançaram anteriormente ataques conjuntos em 11 e 22 de janeiro.



"Isso é obviamente inaceitável. É ilegal. Coloca em risco a vida de pessoas inocentes e tem consequências económicas. Inclui ataques, aliás, a navios ligados ao Reino Unido. É por isso que atuámos novamente em legítima defesa, de forma proporcional e em conjunto com os nossos aliados”.Sunak frisa que foi “claro ao afirmar que não hesitarei em proteger as vidas britânicas, os interesses britânicos, e os nossos esforços diplomáticos estão concentrados em trazer de volta à região a desescalada e a estabilidade".

Ataques no Mar Vermelho começaram em novembro

Os Houthis começaram a atacar a navegação no Mar Vermelho em novembro, afirmando que tinham como alvos navios ligados a Israel "em solidariedade" com os palestinianos em Gaza, onde Israel se propôs eliminar pela guerra o movimento radical Hamas.Os ataques conseguiram dissuadir a navegação comercial de utilizar uma das vias navegáveis mais movimentadas do mundo, aumentando os custos de transporte e os prémios de seguro.As forças norte-americanas e britânicas retaliaram com ataques contra os Houthis, que, desde então, também designaram os interesses de Washington e Londres como alvos legítimos.