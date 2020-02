Ataques em Moçambique obrigam à transferência de três mil alunos

"Fizemos a redistribuição dos docentes por escolas da zona alta e os alunos também foram recebidos nalgumas escolas", anunciou Ostília Lucas, diretora dos Serviços de Educação, Juventude e Tecnologia de Muidume.



A situação está a afetar a maior parte dos estabelecimentos de ensino da zona. “Cinco escolas do distrito ainda não abriram portas este ano letivo por causa da violência”, prosseguiu a diretora.



A deslocação teve em vista a salvaguarda da vida destas pessoas. O secretário de Estado da província de Cabo Delgado, Armindo Ngunga, garante, por sua vez, que “o Estado tudo está a fazer para garantir que nenhuma criança fique sem ensino”.



Os conflitos armados no distrito de Muidumbe perduram há três anos. Além do rasto de destruição e das 350 pessoas assassinadas, os militantes têm obrigado jovens da zona a juntarem-se aos seus grupos.

O centro de Moçambique também está a ser afetado pela ação de grupos armados.



Localidades como Muda Serração, Chibuto e Pindanganga, no distrito de Gondola, não têm registo de uma única inscrição por parte dos mais de dois mil alunos do ensino primário, revelam as estatísticas da Direção Provincial da Educação e Desenvolvimento Humano de Manica.



Os ataques a esta zona de Moçambique já causaram mais de 22 mortes em apenas seis meses. Segundo as Nações Unidas, vários residentes foram obrigados a abandonar as suas localidades, de forma a sobreviverem.



As previsões para este ano letivo apontam para que haja um aumento de 4,7 por cento de alunos inscritos em relação ao ano anterior, referiu o Ministério da educação moçambicano, citado pela agência Lusa.



O diretor do Instituto de Estudos Sociais e Económicos de Moçambique, Salvador Forquilha, refere que a pobreza existente em todo país não deve ser usada como explicação para a violência.



Outros fatores devem ser merecedores de atenção, como por exemplo o religioso, o geográfico e o político. O problema revela-se muito mais complexo do que aparenta ser, evidencia Salvador.



