Ataques israelitas fazem de Gaza o lugar mais inseguro do mundo

Vive-se um dilema difícil entre garantir um lugar nas filas sem fim e o luto por quem morre nos ataques.

Testemunhos fortes de quem vive em gaza, em registos recolhidos pelas agências de notícias internacionais.

Os hospitais de Gaza pouco ou nada podem fazer para tratarem os civis feridos pelos ataques israelitas.Uma descrição feita à Antena 1 pelo consultor da Organização Mundial da Saúde, Nélson Olim.O especialista na área de trauma, no Médio Oriente, afirma que apenas cerca de 18 por cento dos serviços de Saúde estão em funcionamento, mas com fortes limitações, sobretudo no sul e centro de Gaza.Nélson Olim salienta que os cuidados de Saúde em Gaza estão limitados a situações básicas, com muitos palestinianos a viver nos próprios hospitais, em abrigos ou nas ruas.Ontem, o jornal britânico The Guardian escreveu que Israel sugeriu, perante a União Europeia, transferir a população palestiniana para uma ilha artificial no Mar Mediterrâneo. Uma ideia já desmentida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita.A confirmar-se, essa deslocação dos palestinianos iria criar uma nova crise humanitária, é o entendimento do consultor da Organização Mundial da Saúde.O conflito entre Israel e o movimento Hamas já provocou mais de 25 mil mortos, na Faixa de Gaza, desde o dia 7 de Outubro.