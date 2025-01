Foto: Hasan N. H. Alzaanin - Anadolu via AFP

Os ataques israelitas na Faixa de Gaza mataram pelo menos 60 pessoas nas últimas 24 horas. No total, mais de 45.700 palestinianos foram mortos desde o início da ofensiva militar de 7 de outubro de 2023. O Hamas acusa Israel de prosseguir um plano de extermínio. Entretanto, a Administração Biden assinou novo acordo de armamento com Israel no valor de 8 mil milhões de dólares.