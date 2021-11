Ataques Moçambique. UE considera "exemplar" interação com Maputo

"Moçambique é um caso exemplar" em relação à "forma como a interação se faz com as autoridades moçambicanas" e "como a UE reagiu" ao pedido de ajuda, disse hoje em Maputo o major general português Herminio Maio, diretor adjunto da Capacidade Militar de Planeamento e Condução da UE.

Aquele responsável falava durante a cerimónia de lançamento da Missão de Formação da União Europeia (EUTM, sigla inglesa) que durante dois anos vai formar 11 companhias (pelo menos 1.100 tropas) de forças especiais (comandos e fuzileiros).

"Os cenários são muito diferentes" daqueles com que o oficial português já lidou em operações de treino semelhantes na República Centro-Africana, Somália e Mali - onde há uma atividade alargada ao Burkina Faso e Níger.

"Há componentes políticas e de segurança muito relevantes" em cada país, mas em Moçambique, apesar de a insurgência na província nortenha de Cabo Delgado durar desde 2017, há "todas as condições para cumprir a missão nos dois anos, como definido, e ter sucesso".

Ao longo dos 24 meses - com possibilidade de extensão no final - "há lições" que vão sendo identificadas e que servem para ir adaptando os treinos, de forma a "melhor preparar as forças moçambicanas para atuar no terreno".

É o que a UE chama de "acompanhamento não-executivo".

"Nós temos o mandato da UE, somos uma missão de treino. Não somos uma missão para participar em operações", sublinhou.

As companhias de fuzileiros treinadas em Maputo, bem como os comandos preparados no Chimoio, a cada quatro meses, avançarão depois para a frente militar em Cabo Delgado, pelo que Herminio Maio espera ver a formação começar a traduzir-se "na melhoria da situação" na província - que já se verifica desde julho com o apoio no combate de tropas da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e Ruanda.

O objetivo é que "estas forças [moçambicanas] façam a diferença, que tenham um valor acrescentado operacional no terreno", capazes de "atuar autonomamente sob comando moçambicano e de forma sustentada, de acordo com os padrões da UE".

A formação para combate será complementada com uma forte componente em direitos humanos e proteção da população, nomeadamente de crianças e jovens - não só face a inimigos armados, mas também em cenário de catástrofes, como ciclones e cheias, que ciclicamente atingem o país.

Para além do treino, a UE inclui, pela primeira vez, "um conjunto de medidas de assistência com o fornecimento de equipamento militar não letal às unidades das Forças Armadas e de Defesa de Moçambique (FADM)", realçou.

Assistência feita através de um esforço financeiro "significativo" do novo Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (MEAP) para garantir uma ligação "essencial" entre "o treino por um lado e, por outro, o equipamento das respetivas unidades aprontadas para operações" em Cabo Delgado, destacou.

Os custos comuns para a EUTM Moçambique, a serem cobertos através do novo Mecanismo Europeu de Apoio à Paz (MEAP), estão avaliados em 15 milhões de euros para o período de dois anos, incluindo equipamento não-letal.

Uma tranche urgente de quatro milhões foi desbloqueada em julho para fornecer o material necessário para a formação das duas primeiras companhias, ação que agora arranca, para durar quatro meses.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Desde julho, uma ofensiva das tropas governamentais com o apoio do Ruanda a que se juntou depois a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) permitiu aumentar a segurança, recuperando várias zonas onde havia presença de rebeldes, nomeadamente a vila de Mocímboa da Praia, que estava ocupada desde agosto de 2020.