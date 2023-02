Ataques na Cisjordânia. Colonos israelitas detidos foram libertados

O sentimento de vingança dos israelitas pelo assassínio de dois dos seus, horas antes, levou cerca de 400 colonos a invadir em grupos as localidades palestinianas de Huwara, Burin, Zatara, Odala e Asira al-Qabaliyya, armados com facas, paus, pedras e armas de fogo.

A violência resultou na morte de um palestiniano e pelo menos 390 ficaram feridos. Foram incendiadas 75 residências, metade das quais ficaram totalmente destruídas, e mais de 100 veículos.

As forças de segurança detiveram oito colonos, oriundos do campo de refugiados de Al-Arroub, a norte de Hebron, e de Ya’bad, a sul de Jenin, na Cisjordânia. A polícia afirmou depois queA libertação dos detidos segue um padrão habitual, de acordo com o grupo de defesa dos direitos humanos Yesh Din, o qual afirma que 93 por cento das investigações israelitas a ataques contra palestinianos são encerradas sem acusação e apenas três por cento resultam em condenações."Centenas participaram no ataque; centenas de bens arderam. É menosprezar o problema, que somente oito tenham sido detidos – e que os tenham depois libertado", reagiu o analista político palestiniano, Ismat Mansour à televisão qatari Al Jazeera.

Garantias de investigação

O chefe do Estado Maior General de Israel, Herzi Alevi, prometeu "investigar a fundo" os motins. "Os graves acontecimentos de anarquia em Huwara após o sério ataque vão ser completamente investigados", garantiu em comunicado publicado pelas Forças Armadas.





"Iremos lutar contra o terror de qualquer tipo e iremos continuar a recorrer a todos os meios operacionais e de informação de forma a capturar os terroristas", prossseguiu Halevi. O exército nega acusações de envolvimento de soldados na morte de um palestinano durante os motins de domingo, em Za'tara.



A tensão mantém-se elevada e arrisca deitar por terra o Acordo de Aqaba recém-assinado por altos representantes de Israel e da Palestina, sob intermédio norte-americano, e que visava acalmar a violência dos últimos meses e abrandar o ritmo de implementação de colonatos israelitas na Cisjordânia., afirmava um título do diário palestiniano Al Quds.Apesar das aparentes boas intenções políticas, há quem no terreno tente fazê-las fracassar por todos os meios, de um e de outro lado.

Ataques continuam

A violência eclodiu poucas horas depois de dois colonos israelitas terem sido abatidos a tiro por um homem palestiniano em Huwara, perto de Nablus, durante a tarde de domingo.Os homens, Hallel e Yagel, de 21 e de 19 anos, eram irmãos e viviam no colonato ilegal de Har Bracha, a sul daquela cidade.Em fúria, os colonos retaliaram. Dispararam, incendiaram e espancaram palestinianos com barras de metal e pedras, relatou a imprensa palestiniana. Entre os palestinianos feridos, a maioria teve de ser assistida devido a inalação de fumo e de gás lacrimogéneo.ao mesmo tempo que procurava o assassino dos irmãos e que sofria ataques de centenas de colonos israelitas que aproveitaram a confusão para tentar reocupar o colonato evacuado de Evyatar.

Ao longo de segunda-feira registaram-se diversos outros incidentes, incluindo fogo posto e arremesso de pedras, em Ramallah e em Nablus. Pelo menos três palestinianos ficaram feridos, entre os quais uma mãe que acompanhava a filha de 12 anos numa ambulância.

Na noite de segunda-feira, um outro ataque a tiro atribuído a palestinianos resultou na morte de um americano israelita, perto de Jericó.

Caça ao homem

Centenas de soldados foram mobilizados para a Cisjordânia, tendo sido erguidos postos de controlo ao longo de todas as estradas de maior tráfego entre Nablus e Jenin. Os veículos com matrículas palestinianas têm sido parados e revistados.A mão-forte israelita pode não ser suficiente para conter a indignação palestiniana, em mais um problema para o atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.O Governo de coligação depende de partidos defensores da colonização de territórios considerados palestinianos na Cisjordânia. Por outro lado, Netanyahu tem de continuar a garantir o apoio dos Estados Unidos, com Washington a pressionar por compromissos duradouros entre Israel e palestinianos.Desde que o atual executivo tomou posse, as forças israelitas realizaram três operações em larga escala em cidades palestinianas, das quais resultaram dezenas de mortes dos habitantes locais.

A 22 de fevereiro, o exército matou 11 palestinianos e feriu mais de uma centena, a maioria com munições reais, num raide em Nablus. Foi o maior número de fatalidades numa única operação de Israel desde 2005.

Tanto Netanyahu como o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Eli Cohen, garantiram esta segunda e terça-feira que "os colonatos são para continuar", numa política que arrisca indispor ainda mais não só a Autoridade Palestiniana como a Administração Biden.com observadores a denunciarem o foco desproporcionado entre as buscas pelos assassinos palestinianos e as investigações realizadas aos colonos que atacaram as aldeias de Nablus."O exército continua a falar da 'caça aos terroristas' mas não da caça a quem quer que tenha matado o médico palestiniano ou contra quem quer que tenha incendiado casas de família", apontou o jornalista israelita Haggai Matar na rede social. "É por isso que temos de gritar especialmente contra os terroristas judeus".