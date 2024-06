Ataques nas regiões ucranianas ocupadas pela Rússia fazem 27 mortos

Um ataque ucraniano na sexta-feira à pequena cidade de Sadove, na região ucraniana de Kherson, parcialmente ocupada, fez 22 mortos e 15 feridos, segundo o governador Vladimir Saldo, apoiado por Moscovo.

A agência noticiosa estatal russa Tass citou Vladimir Saldo como tendo dito que as forças ucranianas atingiram primeiro a cidade com uma bomba guiada de fabrico francês, tendo depois atacado novamente com um míssil HIMARS fornecido pelos EUA. Afirmou ainda que as forças ucranianas "repetiram deliberadamente o ataque para causar um maior número de vítimas" quando "os residentes das casas vizinhas correram para ajudar os feridos".

Mais a leste, Leonid Pasechnik, o governador instalado pela Rússia na região parcialmente ocupada de Luhansk, na Ucrânia, disse hoje que mais dois corpos foram retirados dos escombros após o ataque de mísseis ucranianos na sexta-feira na capital regional, também chamada Luhansk, elevando o número de mortos para cinco. Pasechnik disse ainda que 60 pessoas ficaram feridas no ataque.

A Ucrânia não comentou nenhum dos ataques.

Entretanto, prosseguiram os ataques com drones entre a Rússia e a Ucrânia.

A Ucrânia lançou uma barragem de drones pelo território russo durante a noite de sexta-feira, informou hoje o Ministério da Defesa russo. Vinte e cinco drones terão sido destruídos nas regiões de Kuban e Astrakhan, no sul da Rússia, na região ocidental de Tula e na península da Crimeia, anexada a Moscovo.

Hoje de manhã, as autoridades disseram que, pela primeira vez, as defesas aéreas abateram drones ucranianos sobre a região da Ossétia do Norte, no Cáucaso do Norte, a cerca de 900 km da linha da frente na região ucraniana de Zaporizhzhia, parcialmente ocupada.

O Ministério da Defesa russo afirmou que um drone foi destruído, enquanto o governador da região, Sergei Menyailo, informou que três drones foram abatidos sobre a região. Menyailo disse que o alvo era um aeródromo militar.

A defesa aérea ucraniana abateu, durante a noite, nove dos 13 drones russos que sobrevoavam a região central de Poltava, as regiões sudeste de Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk e a região de Kharkiv, no nordeste do país, informou a força aérea ucraniana.

Segundo o governador regional de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, o ataque noturno com drones danificou edifícios comerciais e residenciais.