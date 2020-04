Ataques no leste da República Democrática do Congo fazem 29 mortos

Durante a noite de sábado para domingo, os "assaltantes do CODECO (um grupo armado muito ativo) surpreenderam a população da aldeia de Koli durante o sono, matando 22 civis, todos da comunidade hema", afirmou à agência AFP Adel Alingi, administrador na província de Ituri (nordeste).

Num segundo ataque na terça-feira em Beni, no vizinho Kivu do norte, dois militares, um civil e cinco milicianos foram mortos, de acordo com o Exército.

"Até agora, não conhecemos os motivos do massacre de civis por parte destas milícias", disse Adel Alingi à AFP, acrescentando que a população "deixou a aldeia, fugindo da morte".

O grupo armado Codeco é constituído por membros da comunidade de agricultores Lendu.

Esta região do norte de Ituri voltou à violência desde o final de 2017. Mais de 700 civis foram mortos num conflito que configura "crime contra a humanidade", de acordo com as Nações Unidas.

Nesta região produtora de ouro e petróleo, um conflito intercomunitário tinha feito várias dezenas de milhares de vítimas entre 1999 e 2003 até à intervenção de uma força europeia.

O conflito colocou em confronto duas comunidades: os lendu (na maioria agricultores) e os hema (pastores e comerciantes).