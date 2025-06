Ataques russos a Kiev mataram 14 pessoas

“Estes ataques são puro terrorismo. E o mundo inteiro, os Estados Unidos e a Europa devem finalmente responder como uma sociedade civilizada responde aos terroristas”, acrescentou o presidente ucraniano.

Buscas nos escombros



As primeiras fotografias de Kiev publicadas pelas agências mostram secções de edifícios destruídas, equipas de salvamento à procura de vítimas entre os escombros e bombeiros a combater as chamas.

Reunião entre Trump e Zelensky cancelada

Mas o encontro não se realizou, uma vez que o presidente americano encurtou a sua estadia para se concentrar no conflito entre Israel e o Irão, segundo a Casa Branca.







Donald Trump deixou a cimeira do G7 de helicóptero na segunda-feira à noite, de acordo com jornalistas no terreno.

Novas sanções contra a Rússia

O Reino Unido e os seus aliados do Grupo dos Sete (G7) deverão anunciar novas sanções contra a Rússia esta terça-feira, disse o governo britânico, intensificando a pressão sobre Moscovo devido à guerra na Ucrânia.



"Estamos a finalizar um novo pacote de sanções - e eu quero trabalhar com todos os nossos parceiros do G7 para espremer as receitas energéticas da Rússia e reduzir os fundos que eles são capazes de derramar na sua guerra ilegal", deverá anunciar o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.



A Grã-Bretanha já sancionou mais de 2.300 indivíduos, entidades e navios como parte das sanções contra a Rússia desde a invasão da Ucrânia em 2022.



"Devemos aproveitar este momento para aumentar a pressão económica e mostrar ao presidente (Vladimir) Putin que é do seu interesse - e do interesse da Rússia - demonstrar que leva a sério a paz ", acrescentou Starmer.





c/ agências

