Ataques russos a várias cidades causam pelo menos dois mortos

"(Os mísseis) voltaram a matar civis em Dnipro. Uma mulher jovem e uma criança de três anos morreram", avançou o presidente da câmara da cidade, Borys Filatov, na plataforma Telegram.

O município da capital comunicou, também no Telegram, a ativação dos sistemas de defesa antiaérea em Kiev, apelando aos residentes para se manterem abrigados.

Em Uman, uma cidade com cerca de 80.000 habitantes no centro do país, um vídeo difundido pelos meios de comunicação social ucranianos mostra um prédio destruído.

"Um míssil inimigo atingiu um edifício residencial. As informações sobre as vítimas estão a ser esclarecidas", disse o porta-voz da polícia regional, Zoya Vovk, no Telegram.

Embora a Rússia tenha bombardeado regularmente cidades e infraestruturas ucranianas no inverno, os ataques maciços tornaram-se mais raros nos últimos meses.

A maior parte dos combates está agora a decorrer no leste, pelo controlo da região industrial de Donbass, incluindo a cidade de Bakhmut, que foi quase completamente destruída.