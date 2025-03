Ataques russos mataram pelo menos 14 pessoas no leste da Ucrânia

“Ao fim da tarde, os russos atacaram o centro de Dobropillia”, uma cidade da região de Donetsk. “Pelo menos 11 pessoas foram mortas e 30 outras ficaram feridas”, e nove edifícios foram danificados, informaram os serviços de emergência na rede social Telegram.







Dobropillia, onde viviam cerca de 28 mil pessoas antes da guerra, fica na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, a 22 quilómetros da linha da frente a norte do centro principal de Pokrovsk, que as tropas russas têm vindo a atacar há semanas. “Enquanto extinguiam o fogo, os ocupantes atacaram novamente, danificando o caminhão de bombeiros”, escreveu o Ministério na rede social Telegram.

“As forças de defesa aérea abateram um drone que se aproximava e destruíram outro sobre a empresa. A estrutura externa de um dos tanques foi danificada pela queda de detritos”, disse o responsável no Telegram.





c/agências

Kiev afirma que as forças russas atacaram Dobropillia com mísseis balísticos, foguetes múltiplos e, danificando oito edifícios de vários andares e 30 carros.e de equipas de salvamento a retirar os escombros dos edifícios.Na, também no leste da Ucrânia,quando umrusso atingiu uma empresa na cidade de Bogodoukhiv, informou Oleg Sinogoubov, chefe da administração militar regional.Os militares ucranianos afirmaram que a Rússia atacou a Ucrânia durante a noite com dois mísseis balísticos Iskander-M e um míssil de cruzeiro Iskander-K, bem como 145As forças aéreas abateram um míssil de cruzeiro e 79. Os militares disseram que outros 54não atingiram os seus alvos.Um ataque deteve como alvo a refinaria de Kirichi, na região de Leninegrado, segundo Aleksandr Drozdenko, governador da região.