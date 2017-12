Ataques sauditas matam mais de 70 civis no Iémen em 48 horas

Graça Andrade Ramos - RTP26 Dez, 2017, 11:43 / atualizado em 26 Dez, 2017, 11:45 | Mundo

Abdul Malek al-Fadhl, um ativista que apoia os rebeldes xiitas Houthi, afirmou à televisão do Qatar, Al Jazeera, que os ataques destruíram dois edifícios em Hay Asr, uma área residencial na zona ocidental de Sanaa, quando tentavam atingir a casa de Mohammed al-Raimi, um líder Houthi local.



Fadhl disse ainda que os aviões sauditas tentaram também atingir o carro de Raimi, quando este tentava fugir, e socorristas que iam acudir às vítimas.



Nas últimas 48 horas, as operações militares sauditas mataram 71 pessoas, afirma a imprensa local.



A agência de notícias Saba, controlada pelas milícias Houthi, diz que 48 civis, incluindo 11 crianças, foram mortas nos bombardeamentos sauditas em todo o Iémen, domingo.



A Saba fala ainda em dezenas de feridos após cinco ataques contra uma manifestação no distrito de Arhab, contra a decisão do Presidente norte-americano, Donald Trump, em reconhecer Jerusalém como capital de Israel.Os ataque aéreos sauditas visam alegadamente os rebeldes xiitas Houthi, que tomaram de assalto o poder no Iémen em 2014. Atualmente controlam a maior parte das regiões norte e centro do país, apesar dos esforços sauditas.



A Arábia Saudita intervém no Iémen desde março de 2015, na liderança de uma coligação de Estados do Golfo, em apoio ao Presidente sunita Abd-Rabbu Mansour Hadi, destituído pelos Houthi.



No último mês, alegados ataques dos rebeldes iemenitas com mísseis balísticos contra posições na Arábia Saudita provaram, segundo Riade, o apoio do Irão às milícias Houthi.



A monarquia saudita intensificou desde então o bloqueio aos portos do Iémen, para tentar impedir a chegada das armas iranianas, o que levou a crise humanitária que se vive no Iémen a níveis sem precedentes.

Oito milhões à beira da fome

Mais de 18 milhões de civis vivem nas áreas controladas pelos rebeldes, afetados por falta de alimentos e de cuidados médicos e bombardeamentos constantes.



De acordo com a ONU, desde o início da guerra morreram mais de 10 mil civis e 40 mil ficaram feridos. O país enfrenta ainda uma epidemia de cólera, que desde abril fez dois mil mortos e afetou um milhão de pessoas, e outra de difteria, que atinge mais de mil crianças.



A crise no Iémen é uma das preocupações das Nações Unidas este ano, com mais de 22 milhões de pessoas a necessitarem de auxílio humanitário e, entre estas, 8.4 milhões à beira da fome.



O coordenador de auxílio da ONU, Mark Lowcock, apelou já as partes a um entendimento para permitir a entrada no país de bens alimentares e de outros produtos essenciais. O Iémen importa 90 por cento dos seus alimentos e quase todo o seu combustível e medicamentos.



Lowcock avisou ainda contra os ataques contínuos contra a população civil.