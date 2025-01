Ataques sem tréguas de Ano Novo em Gaza

O exército israelita informa que durante a noite matou Al Hadi Sabah - um dos ativistas do Hamas que liderou a infiltração no kibutz Nir Oz - durante o ataque de 7 de outubro de 2023.



As instruções israelitas para que os refugiados no campo de Al Bureij saíssem antes dos bombardeamentos provocou uma nova onda de deslocamentos.



A maior parte dos mais de dois milhões de habitantes de Gaza vive deslocada à entrada de 2025, num território praticamente em ruínas.