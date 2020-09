Ataques talibãs a postos de segurança afegãos causam a morte a 28 polícias

Os ataques surgem numa altura em que os líderes do movimento talibã e os negociadores nomeados pelo Governo do Afeganistão mantêm conversações para uma paz histórica no país, notícia a agência AP.

Os encontros decorrem no Qatar, país do Médio Oriente onde os talibãs estabeleceram a sua sede política após terem sido derrubados do poder no Afeganistão em 2001, na invasão liderada pelos Estados Unidos.

As negociações, que começaram no início de setembro, têm como objetivo o cessar-fogo e a definição de um caminho para uma sociedade pós-guerra.

Segundo o porta-voz do Governador de Uruzgan, Zelgay Ebadi, os ataques começaram na terça-feira naquela região.

Um porta-voz dos talibãs, Qari Mohammad Yousuf Ahmadi, assumiu a responsabilidade pelos ataques e acrescentou que estes aconteceram após a polícia daquela região se ter recusado a render-se aos rebeldes.

No entanto, Zelgay Ebadi revelou que os polícias foram mortos após se terem rendido.

Apesar das diferentes versões, o isolamento do local onde aconteceram os ataques tornam impossível a verificação independente dos factos.

Zelgay Ebadi explicou ainda que os reforços não conseguiram chegar aos postos de controlo de segurança para salvar os polícias sob ataque, mas adiantou que mais tarde as forças de segurança afegãs voltaram a comandar aqueles postos.

Os Talibãs apreenderam as armas presentes naqueles locais antes de se colocarem em fuga, acrescentou.

Nas negociações que decorrem no Qatar, as duas partes passaram mais de uma semana a decidir a agenda em discussão e a forma como irão conduzir as conversações.

Quer o Governo em Cabul, quer os Estados Unidos, pediram uma diminuição da violência enquanto decorrem as negociações, mas os talibãs afirmaram que não se comprometem com essa redução até que os termos do cessar-fogo sejam negociados.