Até 2020 Starbucks vai substituir palhinhas por tampas recicláveis

RTP09 Jul, 2018, 17:17 / atualizado em 09 Jul, 2018, 17:42 | Mundo

Segundo o jornal britânico Washington Post , a Starbucks é a primeira empresa a comprometer-se com a eliminação das palhinhas de plástico descartáveis. Desde 2015 que o movimento “sem palhinha” tem vindo a ganhar força. O vídeo de uma tartaruga-oliva com uma palhinha de plástico presa no nariz tornou-se viral e mudou a opinião de algumas pessoas quanto ao uso de plástico.





Recentemente, vários governos aprovaram uma legislação que limita o uso e distribuição de palhinhas. Em Seattle, cidade de origem do Starbucks, foi proibido o uso de palhas e utensílios de plástico. Em algumas cidades da Califórnia, os restaurantes não distribuem palhinhas, a não ser que o cliente peça. Várias marcas hoteleiras, empresas de cruzeiros, agências de viagem e turismo também reduziram ou eliminaram o uso de palhinhas. "O setor hoteleiro tem a obrigação de começar a reduzir a quantidade de detritos plásticos que produz”, afirma Davis Laris, diretor criativo do grupo Cachet Hospitaliy Group.







Alguns restaurantes adotaram alternativas mais ecológicas, como palhinhas feitas de papel, bambu ou aço. A Walt Disney World também já proibiu o uso de palhinhas em alguns dos parques. A McDonald’s, no Reino Unido, e o KFC em Singapura também se juntaram a este movimento.







Tampas sem palhinha e palhinhas de papel

Tipos de palhinha







Embora o uso de palhinhas seja prejudicial, há quem precise delas, pessoas com deficiência ou com sensibilidade dentária. A empresa Final Straw foi a primeira a criar uma palhinha desmontável e reutilizável. A Aardak é a única empresa que vende palhinhas de papel que são feitas nos EUA e que são degradáveis - demoram entre 30 a 60 dias a decomporem-se. Em Portugal várias lojas apostaram em produtos alternativos ao plástico. Por exemplo, a loja online Mind The Trash apostou na criação desse tipo de produtos. As palhinhas em aço inoxidável e em bambu foram umas das criações.

E se reciclarmos as palhinhas?

A organização sem fins lucrativos Better Alternatives Now fez um estudo sobre os resultados de lixo recolhido por vários voluntários pelo mundo. Estima-se que cerca de 7,5% do plástico provém das palhinhas. Um relatório realizado pelo Fórum Económico Mundial revela que até 2050, haverá mais plástico nos oceanos do que peixe.Anualmente no Reino Unido estima-se que são deitadas 4,4 mil milhões de palhinhas fora.As lojas de Seattle e Vancover vão ser as primeiras a começar a usar as novas tampas sem palhinha. Os cafés gelados, chás e bebidas expresso vão ser servidos com tampas sem palhinha, os frappuccinos misturados com gelo serão servidos com palhinhas de papel."Este é um marco significativo para alcançar a nossa aspiração global de café sustentável, servida aos nossos clientes de formas mais sustentáveis", disse Kevin Johnson, presidente da Starbucks.Por ser muito leve, a palhinha chega com facilidade aos oceanos. "Infelizmente, a maioria das palhinhas é demasiado leve para passar por separadores de reciclagem mecânica, e, portanto, acaba em aterros ou vias fluviais e, por fim, nos nossos oceanos", explicou Dunes Ives, diretora executiva da Lonely Whale ao National Geographic. A palhinha quando chega aos oceanos não se biodegrada, fragmenta-se lentamente, e os animais confundem os microplásticos com comida.