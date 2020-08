Atentado à bomba mata pelo menos sete civis no Afeganistão

Três mulheres, duas crianças e dois homens morreram depois de o veículo em que seguiam passar por um engenho explosivo que estava na estrada na província de Ghazni, distrito de Jaghatu, revelou um porta-voz do governo provincial sobre o ataque que ainda não foi reivindicado.

Trata-se do mais recente incidente de violência com vítimas mortais no país, levantando novas incertezas sobre o início das negociações entre os Talibã e o governo do Afeganistão, que estagnaram depois de Cabul recusar libertar os últimos 320 prisioneiros talibã que mantém em cativeiro até que os revoltosos libertem mais soldados afegãos.

Segundo um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado em 01 de julho, 1.282 pessoas morreram e centenas ficaram feridas na sequência de ataques no Afeganistão nos primeiros seis meses de 2020.

Mulheres e crianças continuam a ser desproporcionalmente afetadas pelos impactos diretos e indiretos do conflito armado no Afeganistão, representando mais de 40% do total de mortos e feridos, de acordo com o mesmo documento.