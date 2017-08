Atentado a mesquita faz pelo menos 20 mortos em Cabul

RTP 25 Ago, 2017, 16:50 / atualizado em 25 Ago, 2017, 18:41 | Mundo

O ataque ocorreu por volta das 12h00 locais, quando um grupo de homens armados atacou a mesquita num momento de oração. No último balanço do Ministério afegão da Saúde, há a registar pelo menos 20 mortos e meia centena de feridos.



Segundo as autoridades, um bombista suicida fez-se explodir no interior do edifício, atingindo crentes e quatro dos polícias que asseguravam a segurança do local de culto. Foram resgatados mais de 100 civis que se encontravam dentro da mesquita.



Em comunicado, a agência Amaq revelava ao início da tarde que “militantes do Estado Islâmico lançaram um ataque numa mesquita perto de Khair Khana, na cidade afegã de Cabul”.



Ainda não há um balanço final do número de vítimas mortais e de feridos.



Este ataque, mais um que visa um lugar de culto para os xiitas no Afeganistão, acontece apenas três dias depois de Donald Trump ter anunciado que pretende manter e até mesmo reforçar a presença militar norte-americana em Cabul.



