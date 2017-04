12h20 - Hollande visitou agentes feridos



O presidente francês, François Hollande, visitou hoje os dois polícias feridos no ataque de quinta-feira, reivindicado pelo Estado Islâmico, em Paris.



Hollande deslocou-se ao Hospital Georges Pompidou, na capital francesa, acompanhado do primeiro-ministro, Bernard Cazeneuve, e pelo ministro do Interior, Matthias Fekl.



Logo após a visita aos dois polícias que ficaram feridos durante o ataque, o chefe de Estado demonstrou apoio às forças da ordem deslocando-se à Prefeitura da Polícia de Paris.



O porta-voz da Polícia Nacional, Jérôme Bonet, disse hoje que os dois agentes hospitalizados não correm perigo de vida, apesar das informações de quinta-feira que davam conta de que um dos polícias apresentava ferimentos considerados graves.



De acordo com a imprensa francesa, o polícia assassinado pelo atacante tinha 37 anos e encontrava-se a comer, desarmado, na altura em que o atacante o atingiu com um tiro na cabeça.





12h08 - Governo acusa extrema-direita e direita



O Governo socialista francês acusa a extrema-direita de 'instrumentalizar' o atentado de quinta-feira, ocorrido dois dias antes da primeira volta das eleições presidenciais.



O primeiro ministro, Bernard Cazeneuve, afirmou que não existe nenhuma prova que ligue o incidente à imigração e acusou Marine Le Pen de "explorar o medo, sem vergonha".









Cazeneuve lembrou que Le Pen votou anteriormente contra esforços governamentais para reforçar a segurança nacional.



Cazeneuve lembrou que Le Pen votou anteriormente contra esforços governamentais para reforçar a segurança nacional.

O primeiro-ministro socialistaapontou o dedo também ao candidato da Direita, François Fillon, com críticas à sua política de segurança quando este era primeiro-ministro.





"Ele preconiza a criação de 10 mil lugares nas forças policiais. como acreditar a este propósito um candidat quando este enquanto primeiro-ministro suprimiu 13 mil postos nas forças de segurança interna?" perguntou Cazeneuve, referindo que o candidato presidencial quer reduzir 500 mil funcionários públicos.





Cazeneuve lamentou ainda que Le Pen e Fillon tivessem escolhido "o excesso e a divisão".





Marine Le Pen, a candidata da Frente Nacional, exigiu esta manhã o fim da 'ingenuidade', a reativação dos controlos fronteiriços e a expulsão de todos os estrangeiros referenciados pelos serviços secretos.das fronteiras.



Le Pen afirmou ser imperativo “reforçar os meios policiais, meios morais e materiais”.





Face às críticas de Cazeneuve, a Frente Nacional reagiu de imediato pelo seu número dois, Florian Philippot.





"Pela sua inconsequência e ligeireza, Cezeneuve deveria ter-se demitido há muito tempo", escreveu Philippot na sua conta da rede social Twitter.



12h05 - Encontrado texto em defesa do Estado Islâmico



Uma nota escrita em defesa do Daesh (acrónimo em árabe de ISIS - o autoproclamado Estado Islâmico) foi encontrado perto do corpo do atacante de quinta-feira, afirmam fontes próximas da investigação.









12h00 - Ponto de situação



- O atacante abatido nos Campos Elísios chama-se Karim Cheurfi, tinha 39 anos e era conhecido das autoridades por crimes de delito comum desde 1996



- Não estava referenciado como "S" nem estava no radar do antiterrorismo até fevereiro e a abertura de um inquérito após ameaças de morte proferidas contra as forças da ordem.



- Pesquisas realizadas no seu domicílio em Seine-et-Marne descobriram "elementos de radicalização", confirmaram fontes próximas do dossier, sem dar detalhes.



- Vários membros das suas relações foram detidos sexta-feira, um procedimento clássico que não implica forçosamente que são suspeitos de cumplicidade.



- A organização jiadista Estado Islâmico reivindicou o ataque quinta-feira à noite, através do seu orgão de propaganda, a revista Amaq.



- A Procuradoria belga desmentiu qualquer relação imediata entre o ataque em Paris e o inquérito visando um homem que se entregou à polícia em Antuérpia.



11h50 - Trump reage



O Presidente dos EUA reagiu na sua página da rede social Twitter ao atentado de quinta-feira, lamentando "mais um atentado terrotista em Paris".



Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de abril de 2017

"Os franceses não aguentam muito mais", acrescentou, considerando ainda que o efeito sobre a eleição presidencial será importante.



11h35 - Polémica sobre os alertas esclarecida pelo Ministério do Interior



Questionado sobre as razões de não ter lançado um alerta à população o Ministério do Interior de França esclareceu que este não se revelou necessário.



A aplicação governamental SAIP, concebida para alertar a população em caso de atentado ou outra ocorrência grave, não foi utilizada quinta-feira à noite com o ataque nos Campos Elísios.



O porta-voz do Ministério do Interior, Pierre-Henry Brandet, afirmou que a polícia reagiu rapidamente e estabeleceu um perímetro de segurança em torno do quarteirão, pelo que a decisão de não lançar o alerta foi "deliberada".



Acrescentou que outros canais de comunicação, nomeadamente as redes sociais, foram utilizados para alertar a população.





Fontes policiais afirmaram ao jornal Le Monde que circularam por outro lado diversos falsos alertas ontem à noite.



"Houve muita confusão e avisos de outros tiroteios mas era tudo falso", afirmou uma delas, sem contudo falar de relatórios escritos sobre o que sucedeu.



Outra fonte afirmou que um indivíduo, embriagado, foi interpelado cerca das 20 horas no 1º arrondissement de Paris por violência contra a autoridade e tentativa de roubo. O homem, de 55 anos, tentou roubar a arma de um dos militares da operação "Sentinela" perto de uma estação de metro mas acabou por ser dominado e detido. O incidente deu-se antes do atentado dos Campos Elísios e nada teve a ver com esse tiroteio.



11h20 - Homem que se entregou às autoridades ilibado



As autoridades belgas esclareceram que o homem belga implicado por suspeitas de ligação ao tiroteio desta quinta-feira à noite em Paris e que, entretanto, se entregou, não está relacionado com o atentado nos Campos Elísios.





"Esse homem veio à polícia ontem à noite depois de se ver aparecer nas redes sociais como o principal suspeito relacionado com os factos de ontem", informou um procurador belga na cidade de Antuérpia, citado pela agência Associated Press, que recusou ser identificado. O mesmo responsável deixou claro que o homem "não faz parte de uma investigação de terrorismo". Além de ter um álibi a provar que não se encontrava em Paris, o homem era citado numa investigação completamente diferente, ligada a estupefacientes, referem as autoridades belgas.



11h10 - Autor do ataque foi detido em fevereiro por ameaçar a polícia



O autor do ataque de quinta-feira em Paris, reivindicado pelo Estado Islâmico, tinha sido detido em fevereiro por ameaças contra a polícia tendo sido libertado à posteriori.



A informação foi dada à Associated Press por duas fontes oficiais francesas, sob anonimato por não terem sido autorizadas a pronunciarem-se publicamente sobre o ocorrido quinta-feira em Paris.



Referiram que o autor do atentado foi detido no final do mês de fevereiro após ter verbalizado ameaças contra a polícia. Posteriormente foi libertado por falta de provas.



10h58 - François Fillon intervém



Outro candidato ao Eliseu, o conservador François Fillon, vem defender que o combate ao "totalitarismo islamita" deve constituir uma prioridade para o próximo Presidente francês.



"Esta batalha pela liberdade e pela segurança dos franceses deve ser a prioridade do próximo governo. Vai exigir uma determinação sem quartel e cabeça fria", declara.



"Somos nós ou eles", resumiu.



10h50 - francês, não belga



Retomamos aqui a cobertura minuto a minuto dos acontecimentos em França, na manhã seguinte ao tiroteio na Avenida dos Campos Elíseos, em Paris.



O atentado da última noite foi rapidamente reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico, através da agência de propaganda Amaq: “O autor do ataque dos Campos Elísios, no centro de Paris, é Abu Yussef, o belga, e é um dos combatentes do Estado Islâmico”.







Contudo, o próprio ministro belga do Interior, Jan Jambon, veio já esta manhã afirmar, na estação pública VRT, que o homem responsável pelo tiroteio tinha nacionalidade francesa.



E entretanto a edição online do jornal francês Le Monde identificou o atirador como Karim Cheurfi, um homem de 39 anos natural de Livry-Gargan, em Seine-Saint-Denis, arredores de Paris.



Por sua vez, a Reuters noticiou, com base numa fonte judicial, que a polícia francesa deteve nas últimas horas três familiares do homem abatido na Avenida dos Campos Elísios. O ataque causou a morte de um polícia. Outros dois agentes ficaram feridos. Há também notícia de um turista com ferimentos ligeiros.



Pista belga



Um outro homem referenciado à polícia francesa pelas autoridades belgas, na sequência do tiroteio em Paris, entregou-se em Antuérpia.



“O homem alvo de um alerta de procura difundido pelas autoridades belgas apresentou-se numa esquadra de Antuérpia”, confirmou esta manhã Pierre-Henry Brandet, porta-voz do Ministério francês do Interior, citado pelas agências internacionais.



Em declarações à rádio Europe 1, o porta-voz francês não quis, no entanto, dar por adquirida uma ligação entre o homem sinalizado pelas autoridades belgas e os acontecimentos da última noite no coração de Paris.



L'homme signalé à la France par la Belgique s'est présenté dans un commissariat d'Anvers https://t.co/Bs9x0NyVOM — Europe 1 (@Europe1) 21 de abril de 2017

“Se ele está ligado de perto ou de longe ao que aconteceu nos Campos Elísios? Não vos posso dizê-lo”, respondeu Pierre-Henry Brandet, para acrescentar que subsiste ainda “um determinado número de informações por verificar”.



“Não podemos fechar nenhuma porta”, rematou.



Fonte próxima da investigação ao tiroteio de Paris, citada pela France Presse, adiantou que o homem identificado pela polícia belga, com 35 anos de idade, foi descrito como “muito perigoso”. As autoridades da Bélgica terão encontrado, durante uma diligência de busca, um bilhete de comboio para França, com a data de 20 de abril, armas de fogo e “capuzes”.



Primeiros impactos na campanha



O ataque foi perpetrado a três dias da primeira volta das eleições presidenciais francesas.



Esta manhã, após uma reunião do Conselho de Defesa convocada pelo Presidente François Hollande, o primeiro-ministro, Bernard Cazeneuve saiu a público para sublinhar que “nada deve dificultar” o processo eleitoral, apelando aos franceses para que “não cedam à divisão”.



Cazeneuve quis ainda garantir que as forças de segurança francesas, incluindo as unidades de elite, estão totalmente mobilizadas para a proteção dos cidadãos durante a jornada eleitoral do próximo domingo.



O tiroteio teve início no momento em que os 11 candidatos à Presidência de França se perfilavam nos ecrãs televisivos para esgrimirem os derradeiros argumentos. Três deles, a líder da extrema-direita Marine Le Pen, o conservador François Fillon e o centrista Emmanuel Macron, acabariam por anunciar a anulação das últimas ações de campanha, previstas para esta sexta-feira.



Por contraste, o esquerdista Jean-Luc Mélenchon decidiu manter a ação de campanha prevista para esta sexta-feira em Paris, propondo-se “demonstrar que os violentos não terão a última palavra contra os republicanos”.



Le Pen, o rosto da Frente Nacional, defendeu, por seu turno, ser necessário "parar com a ingenuidade" e "reforçar os meios policiais, meios morais e materiais". E já esta manhã propugnou a reativação dos controlos fronteiriços e a expulsão de todos os estrangeiros referenciados pelos serviços secretos. Para já, nenhum combatente belga referenciado nas fileiras do grupo corresponde a este nome.

O autor do ataque de quinta-feira em Paris, reivindicado pelo Estado Islâmico, tinha sido detido em fevereiro por ameaças contra a polícia tendo sido libertado à posteriori.

A informação foi dada à Associated Press por duas fontes oficiais francesas, sob anonimato por não terem sido autorizadas a pronunciarem-se publicamente sobre o ocorrido quinta-feira em Paris.

Referiram que o autor do atentado foi detido no final do mês de fevereiro após ter verbalizado ameaças contra a polícia. Posteriormente foi libertado por falta de provas.

Outro candidato ao Eliseu, o conservador François Fillon, vem defender que o combate ao "totalitarismo islamita" deve constituir uma prioridade para o próximo Presidente francês.

"Esta batalha pela liberdade e pela segurança dos franceses deve ser a prioridade do próximo governo. Vai exigir uma determinação sem quartel e cabeça fria", declara.

"Somos nós ou eles", resumiu. O atentado da última noite foi rapidamente reivindicado pelo autoproclamado Estado Islâmico, através da agência de propaganda Amaq: "O autor do ataque dos Campos Elísios, no centro de Paris, é Abu Yussef, o belga, e é um dos combatentes do Estado Islâmico".

Contudo, o próprio ministro belga do Interior, Jan Jambon, veio já esta manhã afirmar, na estação pública VRT, que o homem responsável pelo tiroteio tinha nacionalidade francesa.

E entretanto a edição online do jornal francês Le Monde identificou o atirador como Karim Cheurfi, um homem de 39 anos natural de Livry-Gargan, em Seine-Saint-Denis, arredores de Paris.

Por sua vez, a Reuters noticiou, com base numa fonte judicial, que a polícia francesa deteve nas últimas horas três familiares do homem abatido na Avenida dos Campos Elísios. O ataque causou a morte de um polícia. Outros dois agentes ficaram feridos. Há também notícia de um turista com ferimentos ligeiros. Um outro homem referenciado à polícia francesa pelas autoridades belgas, na sequência do tiroteio em Paris, entregou-se em Antuérpia.

"O homem alvo de um alerta de procura difundido pelas autoridades belgas apresentou-se numa esquadra de Antuérpia", confirmou esta manhã Pierre-Henry Brandet, porta-voz do Ministério francês do Interior, citado pelas agências internacionais.

Em declarações à rádio Europe 1, o porta-voz francês não quis, no entanto, dar por adquirida uma ligação entre o homem sinalizado pelas autoridades belgas e os acontecimentos da última noite no coração de Paris.

"Se ele está ligado de perto ou de longe ao que aconteceu nos Campos Elísios? Não vos posso dizê-lo", respondeu Pierre-Henry Brandet, para acrescentar que subsiste ainda "um determinado número de informações por verificar".

"Não podemos fechar nenhuma porta", rematou. Fonte próxima da investigação ao tiroteio de Paris, citada pela France Presse, adiantou que o homem identificado pela polícia belga, com 35 anos de idade, foi descrito como "muito perigoso". As autoridades da Bélgica terão encontrado, durante uma diligência de busca, um bilhete de comboio para França, com a data de 20 de abril, armas de fogo e "capuzes". O ataque foi perpetrado a três dias da primeira volta das eleições presidenciais francesas.

Esta manhã, após uma reunião do Conselho de Defesa convocada pelo Presidente François Hollande, o primeiro-ministro, Bernard Cazeneuve saiu a público para sublinhar que "nada deve dificultar" o processo eleitoral, apelando aos franceses para que "não cedam à divisão".

Cazeneuve quis ainda garantir que as forças de segurança francesas, incluindo as unidades de elite, estão totalmente mobilizadas para a proteção dos cidadãos durante a jornada eleitoral do próximo domingo.

O tiroteio teve início no momento em que os 11 candidatos à Presidência de França se perfilavam nos ecrãs televisivos para esgrimirem os derradeiros argumentos. Três deles, a líder da extrema-direita Marine Le Pen, o conservador François Fillon e o centrista Emmanuel Macron, acabariam por anunciar a anulação das últimas ações de campanha, previstas para esta sexta-feira.

Por contraste, o esquerdista Jean-Luc Mélenchon decidiu manter a ação de campanha prevista para esta sexta-feira em Paris, propondo-se "demonstrar que os violentos não terão a última palavra contra os republicanos". No dia seguinte ao atentado, o candidato Emmanuel Macron prometeu ser 'implacável' contra o terrorismo, repetindo pontos chave do seu programa.

"O primeiro papel do Presidente da República enquanto chefe das Forças Armadas e garante das nossas instituições é proteger os franceses", afirmou perante apoiantes.

O candidato propõe nomeadamente a criação de 10 mil lugares nas forças políciais e "instalar diretamente próximo do Presidente um orgão de coordenação capaz de agir 24 sobre 24 horas contra o Daesh" - referindo-se ao auto-proclamado Estado Islâmico.

Macron pretende ainda "consolidar" os serviços de informação territoriais.

No dia seguinte ao atentado, o candidato Emmanuel Macron prometeu ser 'implacável' contra o terrorismo, repetindo pontos chave do seu programa."O primeiro papel do Presidente da República enquanto chefe das Forças Armadas e garante das nossas instituições é proteger os franceses", afirmou perante apoiantes.O candidato propõe nomeadamente a criação de 10 mil lugares nas forças políciais e "instalar diretamente próximo do Presidente um orgão de coordenação capaz de agir 24 sobre 24 horas contra o Daesh" - referindo-se ao auto-proclamado Estado Islâmico.Macron pretende ainda "consolidar" os serviços de informação territoriais.