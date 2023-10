Atentado. Bélgica e Suécia querem intensificar expulsão de imigrantes ilegais

Após uma cerimónia de homenagem às vítimas, na manhã desta quarta-feira em Bruxelas, o primeiro-ministro belga Alexander De Croo e o seu homólgo sueco Ulf Kristersson deram uma conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, onde apelaram a uma maior proteção das fronteiras.







“Não podemos ignorar” que o presumível autor do atentado na capital belga na segunda-feira à noite “era uma pessoa de origem imigrante ilegal”, destacou o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo. "Temos de resolver este problema e só o podemos fazer se o fizermos de forma coordenada", defendeu De Croo.







O líder do Governo belga apelou a "uma melhor proteção das fronteiras externas da União Europeia" e a "uma política de regresso mais resoluta e coordenada" para as pessoas a quem foi recusado asilo.





Na segunda-feira à noite, antes de um jogo de futebol entre a Bélgica e a Suécia na capital belga, dois adeptos suecos foram assassinados com uma arma automática por um homem radicalizado, de origem tunisina, que se encontrava em situação irregular na Bélgica.



De acordo com a imprensa belga, o suspeito de ter matado os dois suecos e ferido um terceiro antes de fugir numa scooter é Abdesalem Lassoued, de 45 anos, que vivia em Bruxelas mesmo depois de o seu pedido de asilo ter sido rejeitado em 2020 e objeto de uma ordem de saída do país que nunca se concretizou.





sermos firmes na defesa da democracia, da tolerância, da abertura e da liberdade também exige que sejamos firmes no que respeita à segurança". "Temos de ser capazes de proteger as nossas fronteiras. Precisamos de saber quem está na Suécia, legal ou ilegalmente. Se as pessoas não estão cá legalmente, devem ser obrigadas a abandonar o país", acrescentou Ulf Kristersson.



O ataque a cidadãos suecos parece estar relacionado com a profanação de um exemplar do Corão na Suécia , no passado mês de junho, que provocou a ira do mundo muçulmano. O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, afirmou esta quarta-feira que “





Também Ursula von der Leyen apelou a um reforço “urgente” do quadro europeu nesta matéria. A presidente da Comissão Europeia explicou que através de uma disposição incluída no Pacto de Asilo e Migração, atualmente a ser negociado pela UE, a "Comissão propôs que se uma pessoa for considerada uma ameaça à segurança nacional os Estados-membros devem poder forçá-la a sair".





Segundo dados da Comissão Europeia, citados pela agência France Presse (AFP), cerca de 65 mil pessoas já foram expulsas da UE em 2023 e cerca de 400 mil recebem por ano ordem de saída do território.