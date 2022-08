Atentado contra Rushdie. A pista iraniana e a pista israelita

Nader Hashemi, director do Centro de Estudos do Médio Oriente na Universidade de Denver, Estado do Colorado, lembrou que o Irão tinha prometido vingança pelo assassínio de Soleimani quando iniciava uma visita oficial a Bagdade em janeiro de 2020.

A favor desta hipótese, argumentou: "O Departamento da Justiça [dos EUA], uns dias antes do atentado contra Salman Rushdie, anunciou que o Corpo da Guarda Revolucionária [IRGC] queria assassinar Mike Pompeo e John Bolton. De modo que esta é uma explicação possível: eles não podiam ir atrás de Pompeo e de Bolton, por outras palavras, o IRGC não podia ir atrás desses alvos muito cotados, então optou por um alvo fácil como Salman Rushdie. Talvez, é possível, não sabemos."



Mas a outra possibilidade é a de o autor do atentado, Hadi Matar, ter sido induzido a apunhalar o escritor britânico por um agente da Mossad que se fizesse passar por operacional do IRGC.

Nas palavras de Hashemi: "A outra possibilidade, que na verdade considero mais plausível, é que o jovem Hadi Matar estivesse em contacto com alguém que dissesse ser membro ou apoiante do Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos, que o tivesse induzdo a atacar Salmar Rushdie e que essa pessoa dizendo ser ligada à Reública Islâmica do Irão pudesse ser um operacional da Mossad.Um dos argumentos essenciais a favor desta hipótese é, segundo Hashemi, a motivação israelita: "Israel tem tomado uma posição muito empenhada contra a reanimação do acordo nuclear com o Irão. Estávamos a meio de negociações muito delicadas, em que um acordo parecia iminente, e de repente acontece o atentado contra Salman Rushdie. Acho que são uma interpretação e um cenário que podem explicar o timing do atentado no momento destas discussões políticas sensíveis ligadas ao programa nuclear iraniano".