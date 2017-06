Atentado de Londres: Trump acusa mayor de Londres de "desculpa patética"

RTP 05 Jun, 2017, 15:56 / atualizado em 05 Jun, 2017, 16:05 | Mundo

O mayor de Londres tinha dito, na sequência dos atentados, que a cidade se deveria manter "calma e vigilante" e que não havia "razão para alarme", apesar de nos próximos dias o número de polícias na cidade ir aumentar significativamente.



O presidente norte-americano, no entanto, considerou essas afirmações uma "desculpa patética" e que os "media mainstream estão a trabalhar intensamente para vender", escreveu na sua página oficial do Twitter.





Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de junho de 2017

People, the lawyers and the courts can call it whatever they want, but I am calling it what we need and what it is, a TRAVEL BAN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de junho de 2017

Esta segunda-feira, Donald Trump já tinha criticado as políticas britânicas, sugerindo que quando houver algum evento específico nos EUA vai aplicar intensamente o "travel ban", apesar de o Supremo Tribunal ter travado a medida. "Os tribunais são lentos e políticos", disse também noJá no domingo, ode Londres tinha sido confrontado com osdo presidente norte-americano mas não quis responder.Sadiq Khan pediu ao porta-voz que dissesse que "o mayor está ocupado a trabalhar com a polícia, com os serviços de emergência e o governo para coordenar a resposta a este terrível e cobarde ataque terrorista e mostrar liderança e confiança a todos os londrinos e visitantes da nossa cidade. Ele tem coisas mais importantes para fazer do que responder ao 'tweet' mal informado de Donald Trump que deliberadamente tira do contexto as declarações que fez, pedindo aos londrinos para que não ficassem alarmados por verem mais polícia, incluindo agentes armados, nas ruas", concluiu.