Atentado de São Petersburgo foi financiado a partir da Turquia

Graça Andrade Ramos - RTP 20 Abr, 2017, 16:34 / atualizado em 20 Abr, 2017, 17:06 | Mundo

Abror Azimov foi detido em Moscovo na segunda-feira e presente a juiz por suspeita de envolvimento no atentado de São Petersburgo. É o irmão mais velho do alegado cérebro do atentado que já foi identificados pelos serviços federais de segurança russos | Sergei Karpukhin - Reuters

As conclusões surgem depois de ter sido confirmado que as autoridades russas têm praticamente concluída a identificação do 'cérebro' por trás do atentado.



"Foi identificado provisoriamente. Sim, sim, identificado" afirmou de manhã Alexander Bortnikov, o diretor do FSB, os serviços federais de Segurança da Rússia, sem dar mais detalhes.



Os investigadores referiram horas depois, citados pelas agências russas de noticias, que foi Akram Azimov, irmão do principal suspeito de ter organizado o atentado, quem transferiu dinheiro da Turquia para o alegado bombista, Akbarzhon Jalilov, oriundo do Quirguizistão.



O atentado de dia 3 de abril de 2017 matou 14 pessoas e feriu dezenas.



Até agora foram detidas 10 pessoas por envolvimento na operação, incluindo um dos irmãos mais velhos do 'cérebro', Abror Azimov, detido segunda-feira em Moscovo, que já negou ter planeado o atentado mas admitiu estar indiretamente implicado.



Oito dos suspeitos, todos oriundos da Ásia central, foram detidos dias depois do atentado, em São Petersburgo e em Moscovo.