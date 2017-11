Atentado em mesquita no Egito faz dezenas de mortos

RTP24 Nov, 2017, 12:49 / atualizado em 24 Nov, 2017, 14:15 | Mundo

Um grupo de radicais islâmicos fez explodir bombas artesanais e disparou indiscriminadamente numa mesquita a norte do Sinai. Há notícia de muitas ambulâncias no local para transportar os feridos até aos hospitais da região.



O ataque terá sido levado a cabo com recurso também a armas de fogo. A mesquita atacada situa-se na cidade de Bir al-Abd, a cerca de 40 quilómetros da capital da província do norte do Sinai, El-Arish.O Presidente Abdel Fattah al-Sissi convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança egípcio.



Testemunhas citadas pela agência Reuters dão conta de grande movimentação de ambulâncias junto à mesquita Al Rawdah, na povoação de Bir al-Abed.



De acordo com a France Presse, os agressores terão chegado ao local em quatro veículos, atingindo os fiéis que se encontravam na mesquita durante as orações desta sexta-feira.



As autoridades egípcias têm sido confrontadas com ataques reivindicados pelo Estado Islâmico na região setentrional do Sinai, onde morreram centenas de polícias e soldados nos últimos três anos.



O Governo do Egito já declarou três dias de luto nacional.



(em atualização)