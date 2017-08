Atentado faz 18 mortos em restaurante na capital do Burkina-Faso

Carlos Santos Neves - RTP 14 Ago, 2017, 09:42 / atualizado em 14 Ago, 2017, 10:07 | Mundo

“O balanço é de 18 mortos, dos quais 14 estão ainda no local do ataque. Entre estes 14 mortos estão dois assaltantes”, adiantou, a coberto do anonimato, uma alta patente do exército do Burkina-Faso, citada pela France Presse.



Forças especiais desencadearam já de madrugada uma operação de assalto ao restaurante Aziz Istambul.



Sem avançar com mais detalhes sobre o número de reféns que perderam a vida, o ministro da Comunicação do Burkina Faso, Remis Dandjinou, confirmou que os atacantes “retiveram pessoas” e que “algumas foram libertadas”.



Ainda segundo Dandjinou, as vítimas são de “diferentes nacionalidades, do Burkina-Faso e estrangeiros”. Foram confirmadas as mortes de um francês e um turco.



O Aziz Istambul localiza-se a cerca de 200 metros de um outro café, o Cappuccino, que foi atacado em janeiro de 2016, a par de dois hotéis - a Al Qaeda no Magrebe Islâmico reivindicou este atentado, que fez 30 mortos e 71 feridos, a maioria estrangeiros.







O ataque ao restaurante Aziz Istambul teve início pelas 21h30 de domingo. “Chegaram três homens num veículo todo-o-terreno, saíram e dispararam contra os clientes no terraço”, descrevia na última noite um trabalhador do restaurante, igualmente ouvido pela AFP.



O número de atacantes foi posteriormente corrigido para dois.

Ataques cíclicos

Os ataques jihadistas em território do Burkina-Faso sucedem-se desde 2015.



Em dezembro do ano passado, 12 soldados morreram durante o ataque a um destacamento do exército no norte daquele país da África ocidental. Dois meses antes, uma outra ação terrorista provocou seis mortos: quatro militares e dois civis.



São também comuns os sequestros. Um cidadão australiano e um outro romeno estão há dois anos cativos de grupos islamitas conotados com a Al Qaeda.



O Governo do Burkina-Faso havia insistido, no final de julho, na necessidade de cooperação regional para o combate ao terrorismo, em particular com as autoridades da Costa do Marfim, atingida por ações semelhantes.