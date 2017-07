Atentado fez nove mortos em Damasco

Um terrorista suicida rebentou a viatura onde seguia numa das principais praças de Damasco.



As autoridades sírias dizem que estavam envolvidos no atentado mais dois veículos armadilhados com explosivos.



As duas viaturas explodiram numa estrada que dá acesso ao aeroporto, mas aqui não houve vítimas.



O terceiro carro foi cercado pelas autoridades na praça Tahir, na zona leste da capital.



Foi nesse momento que o motorista se fez explodir.