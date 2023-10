Atentado na Bélgica. Suspeito já tinha sido detido em Portugal

Segundo o a revista Sábado, o SEF quis proceder à detenção do tunisino e expulsá-lo do país. Mas um juiz decidiu aplicar-lhe a medida de coação mais ligeira.



Ficou em liberdade com termo de identidade e residência, pouco depois desapareceu do radar das autoridades. Atualmente vivia na Bélgica, já tinha pedido asilo, sem sucesso.



Acabou abatido a tiro pela polícia depois de ter assassinado duas pessoas, em Bruxelas.