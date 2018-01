Atentado suicida abala Cabul com forte explosão

RTP27 Jan, 2018, 11:06 / atualizado em 27 Jan, 2018, 12:52 | Mundo

O ministério do Interior diz que o veículo era uma ambulância que explodiu a poucos metros da sua sede e do edifício da delegação local da União Eropeia.



A explosão fez pelo menos 63 mortos e 151 feridos de acordo com um balanço oficial quatro horas após o atentado, que reviu em alta o número de vítimas.



Este é já um dos atentados mais mortíferos registados na capital afegã nos últimos anos.



"O kamikaze utilizou uma ambulância para passar as barragens [de estrada]. indicou no primeiro controlo que ia levar um doente ao hospital Jamuriat", vizinho, explicou Nasrat Rahimi, porta-voz adjunto do ministério do Interior, à Agência France Press, AFP.



"Na segunda barragem foi identificado e fez explodir a sua carga", acrescentou.



Os Taliban reivindicaram o atentado e o alvo, através de uma publicação do seu porta voz, Zabihullah Mujahid, na rede WhattsApp.



"Um mártir fez explodir a sua viatura armadilhada perto do ministério do Interior onde se encontravam numerosas forças da polícia", afirmou.

"Massacre"

As primeiras testemunhas a chegar ao local falam de "um massacre". Dejan Panic, coordenador da ONG italiana Emergency, especializada em cirurgia de guerra, recebeu "sete mortos e 70 feridos" no seu hospital.



Na foto que publicou com a sua mensagem no Twitter mostra muitas vítimas estendidas à espera de ser assistidas.



Um fotógrafo da AFP, que se dirigiu ao local imediatamente após a explosão, viu "mortos e feridos" espalhados pelos passeios que os socorristas tentavam retirar, encaminhando-os para o hospital mais próximo, o de Jamuriat, e deixados nos corredores a abarrotar.



O pânico era absoluto. Todos os vidros ficaram estilhaçados centenas de metros em torno da explosão e um edifício vizinho do Jamuriat ameaçava ruir sobre as vítimas, muitas das quais mulheres e crianças.



O Alto Conselho da Paz, que lidera as negociações - paradas - com os Taliban, acredita que foi o principal alvo. "Eles visaram a nossa barragem. [A explosão] foi enorme, todos os nossos vidros estão estilhaçados", indicou à AFP um dos membros, Hassina Safi.



Os membros da delegação da União Europeia foram rapidamente levados para local seguro dentro do próprio edifício, que também ficou sem janelas, disse um deles à agência de notícias francesa.