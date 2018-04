Atentado suicida faz mais de 30 mortos e 50 feridos em Cabul

RTP22 Abr, 2018, 08:27 / atualizado em 22 Abr, 2018, 11:42 | Mundo

Testemunhas no local dizem que a maioria das vítimas são mulheres e crianças.



Vários centros de recenseamento foram instalados em todo o país para as eleições legislativas previstas para 20 de outubro.



O ataque desta manhã atingiu um bairro na zona oeste da capital, habitado pela minoria xiita, alvo frequente dos ataques do autoproclamado Estado Islâmico.

"As pessoas estavam reunidas para recuperar os seus cartões de identificação, a explosão ocorreu à entrada. Foi um kamikaze. Há vítimas, mas não sabemos ainda quantas, disse o chefe da polícia de Cabul, Dawood Amin, citado pela agência France-Presse.

Todas as ruas de acesso ao local foram cortadas pela Polícia e somente as ambulâncias podem circular.



Na semana passada, três agentes da Polícia responsáveis por guardar os centros de recenseamento eleitoral em duas regiões do país foram mortos, de acordo com a informação das autoridades.

O auto-proclamado Estado Islâmico já reivindicou o atentado. Num comunicado divulgado pela agência de notícias Aamaq do Estado Islâmico, o grupo reivindica o atentado contra "os apóstatas" xiitas.

Tanto o Estado Islâmico como os talibãs se opõem à realização de eleições democráticas.