Atentado suicida na Somália mata polícias

14 Dez, 2017

O autor do ataque entrou disfarçado de polícia quando decorria a parada matinal num campo de treino das forças de segurança em Mogadíscio.



O porta-voz da polícia, major Mohamed Hussein, disse à agência Reuters que o atacante transportava explosivos presos ao corpo.



O chefe de serviço das ambulâncias informou que transportaram 15 vítimas mortais e pelo menos 17 feridos para o hospital.







O atentado já foi reivindicado pelo grupo islâmico al Shabaab, braço da Al Qaeda, que avança com outro balanço: 25 efetivos da polícia mortos.



A organização terrorista foi expulsa de Mogadíscio em 2011 e, desde então, tem perdido território para as forças de paz da União Africana e para as tropas somalis.



O ataque surge num momento em que a União Africana pondera finalizar a missão de paz na Somália, que tem garantido a segurança ao Governo apoiado pelas Nações Unidas e pela União Africana.