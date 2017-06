11h30 - Terroristas vestidos de mulheres



O ministro do Interior do Irão disse que os atacantes estavam vestidos de mulheres, entraram pela porta principal do Parlamento e abriram fogo.



"Um dos atacantes no parlamento foi morto a tiro, outro detonou um colete suicida”, acrescentou Mohammad HosseinZolfaghari.



I stand in solidarity with the President of Iranian Parliament and the Iranian people. — EP President Tajani (@EP_President) 7 de junho de 2017

A agênciadeu conta node imagens de um local perto do Mausoléu, depois do suicídio bombista e ainda imagens do atacante abatido a tiro.Antonio Tajani, Presidente do Parlamento Europeu, já reagiu aos ataques e mostrou-se solidário.O ataque ao Parlamento ainda não estará completamente controlado pelas forças de segurança. Entretanto, a agência Fars News dá conta de cinco mortos e mais de 25 feridos.De acordo com a imprensa iraniana, citada pela, pelo menos sete pessoas morreram. O ministro da Informação iraniano confirmou que os ataques foram perpetrados por "grupos terroristas" e disse que um terceiro ataque foi evitado."Esta manhã, dois grupos terroristas atacaram o Parlamento e o mausoléu do imã Khomeini. Os membros de um terceiro grupo foram presos antes de concretizarem outro ataque".A CNN noticia que terão sido quatro os autores do duplo atentado em Teerão: três mulhers e um homem.Os relatos são contraditórios sobre o número de feridos e mortos. Algumas agências de notícias falam em três ou quatro atacantes, já a Irna, a agência estatal iraniana, diz que a polícia deteve um dos suspeitos.

Segundo a agência Reuters, os assaltantes traziam duas espingardas Kalashnikov e uma outra arma de mão. Um dos homens fugiu, mas as autoridades capturaram-no à entrada do edifício parlamentar.

De acordo com a agência Fars, um destes atacantes é um bombista suicida e já terá sido cercado pelas autoridades.

As identidades dos atacantes ainda não são conhecidas. Mas o Estado Islâmico reivindicou a ação terrorista através da agência Amaq, braço de propaganda da organização da Abu Bakr al-Baghdadi.

O canal Fars News partilhou no Twitter uma fotografia onde é possível ver um dos atacantes do Parlamento, através de uma janela.

Quase em simultâneo, uma mulher fez-se explodir e outro homem armado fez vários disparos com arma de fogo no interior do Mausoléu de Khomeni, a 20 quilómetros a sul da capital iraniana, onde está sepultado o fundador da República Islâmica.

De acordo com a BBC, junto ao relicário de Khomeini, "várias pessoas ficaram feridas".

The Moment when a suicide bomber detonates himself in areas near mausoleum of Imam #Khomeini in southern #Tehran +som other pics#Iran pic.twitter.com/3adRWlyzoT — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 7 de junho de 2017

À agência estatal iraniana, Ali Khalil, do gabinete de relações públicas do mausoléu, disse que um homem armado se fez explodir em frente a um banco nas imediações do monumento.