Atentados na Cisjordânia matam um israelita e ferem dois

Presume-se que o autor dos dois atentados tenha sido o mesmo. O exército israelita suspeita que o segundo atentado tenha sido levado a cabo com uma arma retirada à vítima do primeiro atentado. Não foi esclarecido se a primeira vítima estaria na posse de uma arma por ser também um militar, ou se se trataria de um colono armado.



O diário Jerusalem Post cita um porta-voz militar com uma versão algo diferente: no primeiro local, o autor do atentado terá aberto fogo sobre vários veículos e ter-se-á apropriado de um deles, conduzindo-o até ao local do segundo atentado. Aí disparou sobre soldados, tendo ferido duas pessoas - um soldado e um civil, nesta versão - e tendo partido em seguida, sempre ao volante da viatura.