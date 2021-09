Aterra primeiro voo comercial internacional em Cabul, depois do controlo talibã

"Quase não havia ninguém no avião, cerca de 10 pessoas ... talvez mais funcionários do que passageiros", disse um jornalista da AFP a bordo do voo da Pakistan International Airways (PIA) proveniente de Islamabad, citado na France 24.







Um autocarro com a mensagem "Bem-Vindo ao Afeganistão" esperava os recém- chegados.





, disse um funcionário do aeroporto, vestido com um colete laranja florescente.

O aeroporto Internacional Hamid Karzai ficou parcialmente destruído com a chegada dos talibã e perante as semanas de caos com mais de 120 000 pessoas a tentarem sair do país.





Os corredores de passageiros, pontes aéreas e várias infraestruturas ficaram danificadas. Os talibã contam agora com a assistência técnica do Qatar e de outras ajudas internacionais para retomar o trafego de voos comerciais estrangeiros.





WANA (West Asia News Agency- Reuters

Este regresso à circulação de voos civis poderá ser um teste. Os talibã prometeram que deixariam sair livremente do país os afegãos com documentação prévia e que desejassem partir, depois dos países da Nato e os Estados Unidos não conseguirem retirar todas pessoas antes do prazo acordado.





A Qatar Airways tem operado vários voos charter para transportar tanto afegãos como cidadãos estrangeiros que ficaram para trás. A maioria, familiares de funcionários de organizações internacionais como o Banco Mundial, esperam viajar para Islamabad.





A três de setembro, a companhia aérea afegã retomou os voos domésticos.