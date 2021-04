Aterrou em Díli um avião com primeiras doações recolhidas na Austrália

O voo "charter" foi oferecido pelo diretor da empresa Sentinel e cônsul honorário de Timor-Leste em Queensland, Craig Thrupp, com a coordenação da operação a ser feita pelo veterano Michael Stone, que acompanhou a viagem até Timor-Leste.Os bens foram doados em resposta às cheias que assolaram vários pontos do país e que causaram pelo menos 36 mortos e 10 desaparecidos, segundo o último balanço das autoridades timorenses.As autoridades timorenses já contabilizaram 4.590 famílias afetadas e 12.378 deslocados nas cheias que assolaram há uma semana Timor-Leste, informou hoje a Proteção Civil, num balanço que identifica 36 mortos e 10 desaparecidos.De acordo com os dados a que a agência Lusa teve acesso, 63,76% dessas 590 famílias afetadas residem no município de Díli, igualmente o mais afetado no somatório de habitações destruídas por inundação ou derrocadas, com um total de 4.384 casas.A campanha de recolha de bens e apoios foi iniciada em Darwin por Rosa Horta Carrascalão, viúva do líder histórico timorense João Carrascalão, que disse que a comunidade "abriu o coração" e tem estado a entregar e a preparar toneladas de bens para enviar para Díli.

Entre outros, a campanha teve ainda o apoio do deputado australiano Like Gosling e do veterano Mark Herewini que faz parte do contingente militar da INTERFET, a força multinacional enviada para Timor-Leste depois do referendo de independência de 1999.