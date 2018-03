Atirador de Maryland morre após troca de tiros com agente de segurança

RTP20 Mar, 2018, 16:10 / atualizado em 20 Mar, 2018, 17:16 | Mundo

O tiroteio ocorreu logo ao início do dia por volta das 8h00 locais, na Escola Secundária de Great Mills em Maryland, nos EUA, com mais de 1.600 alunos.



O xerife do condado de Saint Mary, Tim Cameron, confirmou que o atirador foi atingido a tiro por um segurança da escola, acabando opr morrer no hospital. A identidade do agressor ainda não foi divulgada.



Um rapaz de 14 anos e uma rapariga de 16 anos foram atingidos e estão no hospital. A rapariga encontra-se em "estado crítico" e o rapaz está "estável".



Os media norte-americanos avançam que morreu no hospital após uma troca de tiros com as autoridades. Nenhum agente de segurança ficou ferido. Após o tiroteio vários estudantes foram transportados de autocarro para outras instituições de ensino.



Em Maryland, no condado de Saint Mary, todas as escolas secundárias têm à sua disposição um agente de segurança armado.







A escola fica situada a cerca de 110 quilómetros a sul de Washington, onde se realiza no próximo sábado, dia 24 de março, uma marcha de protesto contra a violência com armas.



A manifestação foi marcada após o tiroteio de Parkland, na Florida, no passado mês de fevereiro, onde morreram 17 pessoas



Segundo a CNN, este é o 17º tiroteio nos Estados Unidos desde o início do ano.