Atirador dispara. Mais de uma dezena de mortos nos EUA

Pelo menos outras seis pessoas foram hospitalizadas, avança a CNN.





As autoridades norte-americanas indicam que o homem que disparou era um empregado do Centro Municipal de Virgina Beach. Também está entre as vítimas mortais.





Entre os feridos há um polícia.





O tiroteio começou por volta das 16h00 locais, esta sexta-feira. "É um dia trágico para Virginia Beach", disse o Governador Ralph Northam. "Tenho o coração partido pelas vítimas deste tiroteio devastador, pelas suas famílias, e por todos que os amavam".





O FBI está no local para investigar o que aconteceu exatamente e porquê.