Atirador do Texas tinha sido condenado por violência mas conseguiu comprar armas

07 Nov, 2017

O historial de violência era conhecido, o alegado atirador até tinha sido condenado. Mas, na hora de vender uma arma, nada disto foi tido em conta. A história começa ainda antes de 2012, ano em que Devin Kelley foi condenado por violência doméstica, depois de ter repetidamente agredido a sua esposa e o filho dela. De acordo com o jornal The Guardian, as agressões foram de tal ordem que a vida da criança chegou mesmo a estar em perigo.



A condenação foi decidida em 2012 por um tribunal militar, uma vez que Kelley trabalhava na altura na base aérea de Holloman, no Novo México. Um porta-voz da Força Aérea admite que, perante a gravidade dos crimes, Kelley deveria ter sido proibido de comprar ou possuir armas mas tal não aconteceu.



Ao que tudo indica, a Força Aérea norte-americana não inscreveu a condenação de Devin Kelley por violência doméstica na base de dados usada pelos vendedores de armas para confirmar se podem vender armamento a determinada pessoa.



Sem a base de dados corretamente atualizada, o alegado atirador de Sutherland Springs conseguiu adquirir no ano passado uma espingarda automática que viria a usar no ataque do passado domingo. Kelley terá assassinado 26 pessoas, entre as quais várias crianças, antes de as autoridades o terem encontrado morto. No carro, estavam ainda duas outras armas que foram adquiridas legalmente por Kelley.



A Força Aérea está já a investigar este caso e pediu uma avaliação aos procedimentos através dos quais são comunicados os antecedentes criminais. Para além de analisar o caso específico do atirador do Texas, a Força Aérea pretende determinar se há outros erros semelhantes.



Os problemas com o sistema de verificação de antecedentes criminais não são novidade nos Estados Unidos. No ataque ao campus da Virginia Tech em 2007 (33 mortos) e no atentado contra uma igreja de Charleston em 2015 (nove mortos), a base de dados também não se encontrava corretamente atualizada.



Este domingo, Devin Kelley matou pelo menos 26 pessoas na igreja batista de Sutherland Springs, no Estado do Texas. É o mais mortífero ataque neste Estado norte-americano desde pelo menos 1949.