Atividade económica na zona euro cai em novembro devido ao aumento das restrições

A estimativa do índice composto PMI (Purchasing Managers` Index) da atividade total na zona euro publicado hoje foi de 45,1 pontos em novembro, o seu nível mais baixo desde maio e contra 50 pontos em outubro.

O agravamento da atividade foi provocado principalmente pelo setor dos serviços, cujos indicadores caíram pelo terceiro mês consecutivo e ao ritmo mais forte desde maio, enquanto o da indústria cresceu ao ritmo mais fraco desde o início da recuperação.

Da mesma forma, enquanto as novas encomendas no setor da indústria transformadora abrandaram, as do setor dos serviços "desfizeram-se", especialmente em setores como o dos hotéis, viagens e serviço ao cliente, que foram fortemente afetados por restrições de mobilidade.

O emprego caiu pelo nono mês consecutivo, tanto na indústria como, sobretudo, nos serviços, devido à queda dos postos de trabalho pendentes face à fraca procura que também afetou os preços praticados.

A atividade em França caiu pelo terceiro mês consecutivo ao ponto de ser "um fardo importante para a região", enquanto a Alemanha manteve o crescimento graças ao setor transformador, embora tenha sido menos intenso do que nos meses anteriores.

Apesar da quebra de atividade, as expectativas para os próximos 12 meses recuperaram e os empresários estavam otimistas graças a "notícias encorajadoras" sobre a vacina.