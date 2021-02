Ativista anti-Hezbollah Lokman Slim assassinado a tiro no sul do Líbano

O ministro da Administração Interna, Mohammas Fahmi, referiu-se à morte de Lokman Slim como “um crime horrível”.







O embaixador da União Europeia, Ralph Tarraf, aludiu na rede Twitter ao choque e à tristeza que sentiu pelo “assassínio” do ativista. “Deploramos a cultura atual de impunidade no #Líbano onde ocorre um ato tão hediondo e exigimos uma investigação cabal pelas autoridades competentes”, escreveu Tarraf.







A embaixadora de França, Anne Grillo, também se referiu da mesma forma à causa da morte de Slim, e enviou condolências à família.





A possibilidade de se ter tratado de uma ação do Hezbollah está na mente de muitos, uma vez que a área a sul da cidade de Sidon, onde o veículo e o corpo foram encontrados, é dominada por aliados do grupo xiita.





Para muitos libaneses, o crime ressuscita o medo do regresso de tempos conturbados de violência política que marcaram décadas da história do país. O agravamento recente da crise social, política e económica, já levou responsáveis pela segurança a admitir o regresso dos assassinatos políticos.





As circunstâncias da morte do editor estão por explicar e foi já aberta uma investigação para apurar o que se passou, de acordo com fontes de segurança em Beirute.





O assassínio de Slim ocorre seis meses depois da enorme explosão no porto de Beirute que matou 211 pessoas e que destruiu parte da capital. O inquérito às causas e aos responsáveis pela explosão permanece sem respostas.

Vida sob ameaças



Lokman Slim nasceu nos subúrbios a sul de Beirute, um bastião do Hezbollah. Apesar das suas críticas e das ameaças que sofria, continuou a viver e a trabalhar na mesma área.





Ali fundou e geriu a produtora Umam, dedicada à investigação e produção documental sobretudo sobre a história do Líbano e do xiismo. A família Slim é proprietária de uma editora e





Em 2005 Slim ajudou a formar o Haya Bina, ou “Vamos lá”, um grupo que apelava à participação nas eleições parlamentares e a mudanças no sistema político sectário libanês.





Em 2009 desafiou as autoridades e o Hezbolah ao exibir no seu centro um filme de animação israelita sobre a invasão do Líbano em 1982 e a subida ao poder de Bachir Gemayel, nomeado Presidente antes de ser assassinado em setembro do mesmo ano."É uma enorme tragédia”, lamentou um amigo próximo e professor de história, Makram Rabah. "Quem quer que conhecesse Lokman sabe quem são os seus inimigos", acrescentou, referindo que ambos eram grandes opositores do poder do Hezbollah e defensores de maior soberania e diversidade no país.





Em 2019, Rabah e Slim foram atacados por um grupo de homens jovens quando dirigiam um debate no auge dos protestos antigovernamentais.





Slim acusou os apoiantes do Hezbollah de estarem por trás do ataque e de o terem ameaçado em casa, além de organizarem protestos e de colarem cartazes a acusá-lo de traição.

Família sem dúvidas



A família de Lokman Slim deu-o como desaparecido quando ele não regressou de uma visita de algumas horas a amigos, numa aldeia a sul de Beirute.





A mulher do ativista, Monika Borgmann, e a irmã dele, Rasha al-Ameer, afirmaram nas redes sociais temer o pior, uma vez que Slim não atendia o telefone há várias horas e não era visto desde quarta-feira à noite.





O carro que ele tinha alugado para a viagem foi descoberto por volta da meia-noite perto de Addousieh, por um habitante da área. O corpo de Slim estava caído sobre o lugar do passageiro, crivado de balas.







Um elemento das forças policiais que tomou conta da ocorrência quinta-feira de manhã revelou sob anonimato que a identidade, o telemóvel e a arma de Slim não foram recuperadas.





Al-Ameer disse que soube do ocorrido quando estava a preencher um formulário de pessoa desaparecida. Sem nomear diretamente o Hezbollah, a irmã de Slim não teve dúvidas em deixar a suspeita no ar.





"Os assassinos acusaram-se a si mesmos", respondeu quando lhe perguntaram quem teria cometido o crime. "Sabe-se" que grupo controla a área onde o meu irmão apareceu morto, acrescentou. "Para eles, matar é costume".