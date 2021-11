Ativista dos direitos das mulheres morta a tiro no Afeganistão

O seu corpo, juntamente com o de outra mulher, foi levado na quinta-feira para um hospital na cidade de Balkh, no norte do Afeganistão. O corpo foi registado no hospital como desconhecido.disse a irmã de Safi, Rita, citada por The Guardian . "Havia ferimentos de bala por toda a parte, muitos para contar, na cabeça, coração, tórax, rins e pernas", descreveu Rita.Segundo informou um funcionário do Governo dos talibãs, o corpo da jovem ativista e professora foi encontrado ao lado dos corpos de dois homens numa casa em Mazar-i-Sharif, uma cidade no norte de Afeganistão, sugerindo que podem ter sido vítimas de uma “rixa pessoal”. A polícia está a investigar o caso.Desde meados de agosto, as mulheres afegãs realizam protestos frequentes em todo o país contra os talibãs, em exigência da restauração e proteção dos seus direitos.

O município de Cabul ordenou que todos os cargos exercidos por mulheres no governo da cidade fossem atribuídos a homens e o regresso à escola é exclusivo para os rapazes. As mulheres são ainda obrigadas a usar burca nas ruas e não podem circular sem um acompanhante, geralmente um familiar do sexo masculino. As mulheres estão também impedidas de fazer desporto.

. Os extremistas têm levado a cabo uma repressão violenta contra os dissidentes, ao espancar mulheres com cassetetes elétricos e ao deter e torturar repórteres que cobriam os protestos em defesa dos direitos das mulheres.Os ativistas descreveram como, em várias ocasiões, membros dos talibãs apareceram num endereço privado que apenas foi mencionado em grupos restritos nas redes sociais.Frozan não desconfiou da chamada, uma vez que acreditava que o seu pedido de asilo na Alemanha estaria em curso. Dias depois, a jovem ativista foi encontrada morta em Mazar-i-Sharif. “Nós simplesmente não sabemos quem a matou”, diz Rita.